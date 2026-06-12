Haberler

JOR hangi ülke, JORDAN hangi takım, JOR ne demek, 2026 Dünya Kupası JOR açılımı ne?

JOR hangi ülke, JORDAN hangi takım, JOR ne demek, 2026 Dünya Kupası JOR açılımı ne?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

JOR hangi ülke ve JOR hangi takım soruları, futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva yaklaştıkça en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Uluslararası spor arenalarında sıkça gördüğümüz bu üç harfli kodun ne anlama geldiği ve 2026 Dünya Kupası JOR açılımı hakkında merak edilen tüm detaylar internet ortamında yoğun bir şekilde sorgulanıyor.

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEJOR hangi ülke ve JOR hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası JOR açılımı ve JOR ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan JOR ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI JOR HANGİ ÜLKE?

"JOR" kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Ürdün'ü temsil eden resmi ülke kodudur.

JOR Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Ürdün (Jordan).

Takım: Ürdün Milli Futbol Takımı.

Tarihi Başarı: Ürdün, Haziran 2025'te elemeleri geçerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanmıştır.

JOR Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Bu kısaltmanın açılımı, ülkenin İngilizce ismi olan "Jordan" kelimesinin ilk üç harfidir. FIFA, dünya genelindeki tüm maçlarda ve resmi tablolarda Ürdün'ü JOR koduyla tanımlar.

2026 Dünya Kupası'nda JOR

2026 Dünya Kupası'nda Ürdün, "J Grubu"nda yer almaktadır. Turnuva boyunca skor tabelalarında JOR kısaltmasını gördüğünüzde bu, Ürdün milli takımını ifade eder.

Ürdün'ün (JOR) 2026 Dünya Kupası Grup Maçları:

Avusturya - Ürdün (JOR): 16 Haziran 2026 (Santa Clara, ABD)

Ürdün (JOR) - Cezayir: 22 Haziran 2026 (Santa Clara, ABD)

Ürdün (JOR) - Arjantin: 27 Haziran 2026 (Arlington, ABD)

  JOR, 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz ve yeni takımlarından biri olan Ürdün'dür.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran barışa çok yakın, anlaşma metni hazır

ABD-İran savaşı bitiyor! Beklenen açıklama üçüncü ülkeden geldi
Disipline sevk edilen Tanju Özcan CHP'den istifa etti

İhracı istenen isim, CHP'den istifa etti
Kars'ta sağanak ve dolu, sele neden oldu

Şehir birkaç dakikada felaketi yaşadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Transfer tamam! Jose Mourinho, G.Saray'ın gündemindeki yıldızı 36 saatte ikna etti

Galatasaray'ın istediği yıldızı 36 saatte ikna edip transfer etti
Dişlerin yeniden çıkmasını sağlayan ilaç insanlar üzerinde test edilmeye başlandı

İmplant ve protezin sonu geliyor: Çığır açacak ilaç 4 yıla piyasada
Ülkeye girişi yasaklandı! Cinsel saldırı iddiası sonrası yıldız isme Dünya Kupası şoku

Cinsel saldırı iddiası sonrası dünyaca ünlü yıldız futbolcuya şok!
Özgür Özel'den 'Celal Çelik, Akın Gürlek ile görüştü' iddiası

Özgür Özel'den ortalığı karıştıran, "Akın Gürlek ile görüştü" iddiası
Dizi final yaptı ünlü oyuncu Demet Özdemir tatile çıktı, kiraladığı teknenin fiyatı dudak uçuklattı

Dizi bitti tatile koştu! Lüks teknenin günlük fiyatı dudak uçuklattı
Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı büyük tartışma yarattı

Eşi 280 bin TL maaş alan kocanın paylaşımı tartışma yarattı
Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın

Fenerbahçe'ye sürpriz çağrı: Oosterwolde'yi bize satın