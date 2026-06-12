JOR hangi ülke, JORDAN hangi takım, JOR ne demek, 2026 Dünya Kupası JOR açılımı ne?

2026 yılında düzenlenecek olan dev organizasyon öncesinde, ekran başındaki izleyiciler skor tabelalarında yer alan MEJOR hangi ülke ve JOR hangi takım gibi bilgilere ulaşmak istiyor. Arama motorlarında popülerleşen 2026 Dünya Kupası JOR açılımı ve JOR ne demek aramalarına yönelik hazırladığımız bu rehber, turnuva boyunca karşınıza çıkacak olan bu kısaltmanın tüm teknik detaylarını içeriyor. İşte uluslararası organizasyonların vazgeçilmez kodu olan JOR ve temsil ettiği takım hakkında bilmeniz gerekenler!

DÜNYA KUPASI JOR HANGİ ÜLKE?

"JOR" kısaltması, uluslararası spor organizasyonlarında ve FIFA protokollerinde Ürdün'ü temsil eden resmi ülke kodudur.

JOR Hangi Ülke ve Takım?

Ülke: Ürdün (Jordan).

Takım: Ürdün Milli Futbol Takımı.

Tarihi Başarı: Ürdün, Haziran 2025'te elemeleri geçerek tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine katılma hakkı kazanmıştır.

JOR Ne Demek ve Açılımı Nedir?

Bu kısaltmanın açılımı, ülkenin İngilizce ismi olan "Jordan" kelimesinin ilk üç harfidir. FIFA, dünya genelindeki tüm maçlarda ve resmi tablolarda Ürdün'ü JOR koduyla tanımlar.

2026 Dünya Kupası'nda JOR

2026 Dünya Kupası'nda Ürdün, "J Grubu"nda yer almaktadır. Turnuva boyunca skor tabelalarında JOR kısaltmasını gördüğünüzde bu, Ürdün milli takımını ifade eder.

Ürdün'ün (JOR) 2026 Dünya Kupası Grup Maçları:

Avusturya - Ürdün (JOR): 16 Haziran 2026 (Santa Clara, ABD)

Ürdün (JOR) - Cezayir: 22 Haziran 2026 (Santa Clara, ABD)

Ürdün (JOR) - Arjantin: 27 Haziran 2026 (Arlington, ABD)

JOR, 2026 Dünya Kupası'nın sürpriz ve yeni takımlarından biri olan Ürdün'dür.