Nutella, 1964’te İtalya’da Ferrero tarafından geliştirilmiş, kakaolu ve fındıklı kremasal sürülebilir ürün olarak dünya çapında satılan bir markadır. Temel içeriği; şeker, palm yağı, kavrulmuş fındık, kakao ve yağsız süt tozudur ve ürünün yaklaşık %13’ü fındıktan oluşur. Üretim tesisleri İtalya, Fransa, Kanada ve Türkiye gibi farklı ülkelerde bulunur. Türkiye’de yerel olarak üretilen Nutella da bu küresel reçeteye tabidir; Ferrero’nun Manisa’daki fabrikasında üretimi gerçekleştirilen ürün de aynı marka standardıyla satışa sunulur. Peki, İthal Nutella ile yerli Nutella arasındaki fark nedir? İthal Nutella ile yerlisi arasındaki fiyat farkı ne kadar? Detaylar...

İTHAL NUTELLA İLE YERLİ NUTELLA ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Resmî reçete olarak Ferrero’nun tüm dünyadaki Nutella ürün hattı aynı temel bileşenlere sahiptir. Bu, ithal Nutella ile Türkiye’de üretilen Nutella’nın etiketlerinde görülen içerik sıralamasının büyük oranda benzer olduğu anlamına gelir: şeker, palm yağı, fındık, kakao, yağsız süt tozu ve aroma vericiler.

Ancak pratikte ürünün tadı ya da algısı ülkeden ülkeye küçük farklılıklar gösterebilir. Bunun temel nedeni:

Hammadde tedarik kaynakları: Ferrero’nun küresel tedarik zincirinde fındık Türkiye, İtalya, Şili ve ABD gibi çeşitli ülkelerden gelir; bu da üretim sırasında kullanılan hammaddenin orijini nedeniyle algılanan tat ve aroma farklılığına yol açabilir.

Lokal üretim prosesleri: Belirli üretim tesislerindeki işçilik ve proses farklılıkları, ürünün mikrodokularında küçük farklı tat algılarına neden olabilir. Bu, reçetenin değiştiği anlamına gelmez, ancak tat deneyimini etkileyebilir.

Kısacası; formül büyük ölçüde aynıdır, fakat ithal ürünler ile yerel üretim arasında algısal tat farklılıkları meydana gelebilir.

İTHAL NUTELLA İLE YERLİSİ ARASINDAKİ FİYAT FARKI NE KADAR?

Türkiye pazarında ithal olarak satılan 1000 g Nutella’nın fiyatı yaklaşık 995 – 1.088 civarındadır (stoklara ve satıcıya göre değişiklik gösterebilir). (Ekşi sözlük)

İthal Nutella (1000 g): 995–1088 TL

Yerel Nutella (750 g): 329 TL