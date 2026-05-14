Haberler

İstikbal satıldı mı, ne kadara satıldı? İstikbal kime satıldı?

İstikbal satıldı mı, ne kadara satıldı? İstikbal kime satıldı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin en köklü mobilya markalarından İstikbal Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen 16,5 milyar TL’lik dev ihale süreciyle yeniden gündemin odağına yerleşti. Şirketin satışına ilişkin gelişmeler kamuoyunda yakından takip edilirken, “İstikbal satıldı mı?”, “İstikbal kime satıldı?” ve “İstikbal ne kadara satıldı?” soruları en çok araştırılan başlıklar arasında yer aldı.

Türkiye’nin köklü mobilya markalarından İstikbal Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen satış süreciyle yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına girdi. 16,5 milyar TL muhammen bedelle gerçekleştirilen dev ihale, hem sektör hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İstikbal satıldı mı, ne kadara satıldı? İstikbal kime satıldı? Detaylar...

İSTİKBAL SATILDI MI?

İstikbal Mobilya’nın satış süreci, TMSF tarafından yürütülen ihale kapsamında değerlendiriliyor. Haberde yer alan bilgilere göre şirketin %100 hissesi satışa çıkarılırken, süreç kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle ilerledi.

İhalenin sonuçlanma aşamasına gelmesiyle birlikte “satıldı mı?” sorusu gündeme taşınsa da, süreç ihale prosedürü çerçevesinde yürütülüyor ve sonuçların resmi açıklama ile netleşmesi bekleniyor.

İSTİKBAL KİME SATILDI?

1978 yılında inşaat sektöründe başladığı faaliyetlerini bugün otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında sürdüren Paşalı Grup, 40 yılı aşan ticari yolculuğunda, merkezini 1991 yılında İstanbul’a taşıdı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığını Adem Paşalı'nın aldığı iddia edildi. 

İSTİKBAL NE KADARA SATILDI?

İstikbal için belirlenen muhammen bedel 16,5 milyar TL olarak açıklandı. İhale süreci bu değer üzerinden yürütülürken, tekliflerin değerlendirilmesi kapalı zarf ve açık artırma aşamalarıyla gerçekleştirildi.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı

Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini değiştirdi

21 ilde yasa dışı bahis ve kara para operasyonu! Rasim Ozan Kütahyalı dahil 200 gözaltı var

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı

Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan büyük ters köşe! Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Herkes Aykut Kocaman'ı beklerken bombayı patlattı

Diyarbakır merkezli 23 ilde dev narkotik operasyonu! 405 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır'dan 23 ile uzanan dev operasyon! 405 kişi gözaltına alındı
Özkan Yalım ile Özel'in yazışmaları dava dosyasında: Sağlam bir paket olarak valizime koy

Özgür Özel'i zora sokacak yazışma dava dosyasına girdi

Siirt'te eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Eşeğin sürüklediği 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Spora başladı, bambaşka birine dönüştü

Son halini görünce inanamayacaksınız!
Daha 24 saat geçmedi! Rasim Ozan Kütahyalı, son paylaştığı konudan gözaltında

Gözaltındaki ROk'un son paylaşımı! Üstünden 24 saat geçmeden alındı
Tepebaşı Belediyesi'ne operasyon: 20 gözaltı

Bir belediyeye daha şafak operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı