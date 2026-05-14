Türkiye’nin köklü mobilya markalarından İstikbal Mobilya, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yürütülen satış süreciyle yeniden gündemin en sıcak başlıkları arasına girdi. 16,5 milyar TL muhammen bedelle gerçekleştirilen dev ihale, hem sektör hem de kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor. Peki, İstikbal satıldı mı, ne kadara satıldı? İstikbal kime satıldı? Detaylar...

İSTİKBAL SATILDI MI?

İstikbal Mobilya’nın satış süreci, TMSF tarafından yürütülen ihale kapsamında değerlendiriliyor. Haberde yer alan bilgilere göre şirketin %100 hissesi satışa çıkarılırken, süreç kapalı teklif ve açık artırma yöntemiyle ilerledi.

İhalenin sonuçlanma aşamasına gelmesiyle birlikte “satıldı mı?” sorusu gündeme taşınsa da, süreç ihale prosedürü çerçevesinde yürütülüyor ve sonuçların resmi açıklama ile netleşmesi bekleniyor.

İSTİKBAL KİME SATILDI?

1978 yılında inşaat sektöründe başladığı faaliyetlerini bugün otomotiv, araç kiralama ve turizm alanlarında sürdüren Paşalı Grup, 40 yılı aşan ticari yolculuğunda, merkezini 1991 yılında İstanbul’a taşıdı. Grubun Yönetim Kurulu Başkanlığını Adem Paşalı'nın aldığı iddia edildi.

İSTİKBAL NE KADARA SATILDI?

İstikbal için belirlenen muhammen bedel 16,5 milyar TL olarak açıklandı. İhale süreci bu değer üzerinden yürütülürken, tekliflerin değerlendirilmesi kapalı zarf ve açık artırma aşamalarıyla gerçekleştirildi.