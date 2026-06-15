Haberler

İspanya Yeşil Burun Adaları hangi kanalda? İspanya Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İspanya Yeşil Burun Adaları hangi kanalda? İspanya Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Yeşil Burun Adaları maçı yayın bilgisi!

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda? İspanya Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Yeşil Burun Adaları maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İspanya Yeşil Burun Adaları maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA? 

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
Haberler.com
'İran'a 300 milyar dolarlık fon' iddiasını Trump'ın sağ kolu doğruladı

İran'ı yeniden ayağa kaldıracak iddiayı sağ kolu doğruladı
Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti

Kızılcık Şerbeti’nin Işıl'ı Ece İrtem hayatını kaybetti
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın makam odası olay oldu

Görüntüdeki ikili de yaptıkları da makam odası da ayrı olay

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan'dan Milli Takım'a destek: İhtiyaçları olan şey yargı değil dayanışma

Olan bitene sessiz kalamadı! Mesajı çok net
24 saat bile geçmemişti! Dünya Kupası'ndaki yenilgi sonrası flaş ayrılık

24 saat bile geçmedi! Dünya Kupası'ndaki ağır yenilgi sonrası ayrılık
Brezilya'da skandal! Fizyoterapist, kendi takımındaki oyuncuları tek tek dolandırdı

Ülkeyi sarsan iddia: Hepsi birden aynı kişi tarafından dolandırıldı
Sürücüler dikkat: Mola yerlerinde jant ve disklere su tutmak pahalıya patlayabilir

Sürücüler dikkat! Mola yerinde yapılan bu hata pahalıya patlayabilir
Bolu Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur'dan büyük başarı: Vücut geliştirme dünya şampiyonu oldu

Dünya şampiyonu oldu, altın madalyayı kaptı: Asıl mesleği şaşırtıcı
Hayata veda eden oyuncu Ece İrtem'in sözleri yeniden gündem oldu: Kısmet neyse oraya

Ünlü oyuncunun ölümünün ardından, sözleri yeniden gündem oldu
Trump: Petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye başladı

ABD-İran mutabakatında dünyanın beklediği adım atıldı