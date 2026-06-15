İspanya Yeşil Burun Adaları hangi kanalda? İspanya Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda? İspanya Yeşil Burun Adaları Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İspanya Yeşil Burun Adaları maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İspanya Yeşil Burun Adaları maçını hangi kanal veriyor? İşte İspanya Yeşil Burun Adaları maçı yayın bilgisi haberimizde...

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. İspanya Yeşil Burun Adaları maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

İSPANYA YEŞİL BURUN ADALARI MAÇI SAAT KAÇTA?

İspanya Yeşil Burun Adaları maçı bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.