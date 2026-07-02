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İspanya Avusturya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İspanya Avusturya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

İspanya Avusturya maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! İspanya Avusturya golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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İspanya Avusturya Dünya Kupası maçı kaç kaç? İspanya Avusturya kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. İspanya Avusturya canlı maç anlatımı ve İspanya Avusturya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

İspanya Avusturya kaç kaç? İspanya Avusturya canlı maç anlatımı ve İspanya Avusturya kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ?

İspanya Avusturya maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI CANLI İZLE

İspanya Avusturya maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İspanya Avusturya maçı bu akşam saat 22.00 itibariyle başlayacak.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

İspanya Avusturya maçı Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
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