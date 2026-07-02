İspanya Avusturya maç özeti ve golleri! (ÖZET) İspanya Avusturya kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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İSPANYA AVUSTURYA MAÇ ÖZETİ

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İSPANYA AVUSTURYA ÖZET

İspanya Avusturya maç özetini maçın ardından TRT Spor resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

İspanya Avusturya maçı 1-0'lık İspanya üstünlüğüyle devam ediyor.

İSPANYA AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

İspanya Avusturya maçı canlı olarak TRT Spor'da yayınlandı.