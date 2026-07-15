İngiltere Arjantin hangi kanalda? İngiltere Arjantin maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

İngiltere Arjantin Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi İngiltere Arjantin maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, İngiltere Arjantin maçını hangi kanal veriyor? İşte İngiltere Arjantin maçı yayın bilgisi haberimizde...

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere Arjantin maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. İngiltere Arjantin maçını güncel frekans bilgileri ile TRT Spor'dan canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

İNGİLTERE ARJANTİN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere Arjantin maçı, Atlanta'da, Mercedes-Benz Stadyumu'nda oynanacak. Futbol