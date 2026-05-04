İki İnsan Bir Hayat Proje SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ) Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında gerçekleştirilen çeyiz yardımı başvuruları, 2026 yılı itibarıyla değerlendirme sürecine alınmıştır. Başvuru süreci tamamlanan adaylar, belirlenen takvim doğrultusunda sonuç açıklamalarını yakından takip etmektedir. Peki, Diyanet 500 bin TL destek başvurusu sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Detaylar...

DİYANET 500 BİN TL DESTEK BAŞVURUSU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yürütülen “İki İnsan Bir Hayat” projesi kapsamında yapılan 500 bin TL çeyiz destek başvurularında değerlendirme süreci devam etmektedir. Resmî takvime göre başvuru sonuçlarının 4-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında ilan edilmesi planlanmaktadır.

Bu süreçte başvurular; gelir durumu, sosyal inceleme kriterleri ve başvuru şartlarına uygunluk açısından detaylı şekilde değerlendirilmektedir. Özellikle 18-35 yaş aralığında olmak, T.C. vatandaşı olmak ve ilk evlilik şartını sağlamak temel kriterler arasında yer almaktadır.

Yetkili kurum tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, sosyal durum analizleri de değerlendirme sürecine dahil edilmekte ve belirli durumlarda önceliklendirme yapılabilmektedir.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Diyanet Çeyiz Yardımı kapsamında yapılan başvuruların sonuçları için resmi açıklama takvimi netleşmiştir. Buna göre sonuçlar 4 Mayıs ile 8 Mayıs 2026 tarihleri arasında erişime açılacaktır.

Başvurusu olumlu değerlendirilen çiftler, sürecin devamında Mayıs 2026 döneminde çevrim içi olarak düzenlenecek olan Evlilik Okulu seminerlerine katılım sağlayacaktır. Bu eğitim programı, evlilik öncesi hazırlık sürecini desteklemeyi amaçlamaktadır.

Eğitimlerin tamamlanmasının ardından ise belirlenen takvime göre, 1 Haziran – 30 Eylül 2026 tarihleri arasında resmî nikâhını müftülüklerde kıydıran çiftlere çeyiz desteği sağlanacaktır.

Proje kapsamında sağlanan toplam destek tutarı 500.000 TL olarak belirlenmiştir ve bu destek belirli şartların tamamlanmasıyla hak sahiplerine aktarılacaktır.

DİYANET ÇEYİZ YARDIMI SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Diyanet Çeyiz Yardımı başvuru sonuçları, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından oluşturulan resmi başvuru paneli üzerinden sorgulanabilmektedir. Adaylar, kendi kullanıcı bilgileri ile sisteme giriş yaparak başvuru durumlarını görüntüleyebilmektedir.

Sonuçlar açıklandığında ayrıca sistem üzerinden bilgilendirme yapılması planlanmaktadır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin panel hesaplarını düzenli olarak kontrol etmeleri önerilmektedir.

Sonuç ekranında başvurunun “değerlendirme sürecinde”, “onaylandı” veya “uygun bulunmadı” gibi durum bilgileri yer almaktadır. Onay alan adaylar, sonraki aşama olan eğitim ve nikâh sürecine yönlendirilmektedir.