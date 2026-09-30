Haberler

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi? Türk futbolunun gündemine oturan bu soru, futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevini bırakıp bırakmayacağına ilişkin iddialar sosyal medyada ve spor kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, gözler federasyondan gelecek açıklamaya çevrildi. Peki, İbrahim Hacıosmanoğlu istifa ediyor mu? İşte merak edilen tüm detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak saatler yaşanırken "İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi?" sorusu arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun geleceğine dair ortaya atılan iddialar futbol camiasında büyük tartışma yaratırken, federasyon cephesinden yapılacak resmi açıklama merak

MHK'YA ŞAFAK OPERASYONU: 7 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakem camiasında deprem etkisi yaratan gelişme, futbol dünyasında büyük şaşkınlıkla karşılandı.

SORUŞTURMA HANGİ SUÇLAMALARI KAPSIYOR?

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarına dayandığı öğrenildi. Soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği konuşulurken, sürecin federasyon yönetimine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN GÜNDEM YARATAN PAYLAŞIM

MHK operasyonunun hemen ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun federasyon başkanlığı görevini bırakacağını öne sürdü. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan iddia, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

TFF'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ahmet Çakar'ın ortaya attığı istifa iddiasına ilişkin ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan resmi bir yanıt geldi. Bu nedenle iddia, şimdilik doğrulanmış bir bilgi değil, bir yorumcunun kişisel açıklaması olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER FEDERASYONA ÇEVRİLDİ

Hakem camiasına yönelik soruşturma ve istifa iddiası bir araya gelince, futbolseverler federasyondan gelecek açıklamayı beklemeye başladı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevine devam edip etmeyeceği, TFF'nin olası resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Tekirdağ'da dehşet! İçinde 4 yaşındaki çocuk olan otomobili kaçırdığı iddia edilen sürücü önce yayaya, sonra 2 araca çarptı

Kaçırılan arabada 4 yaşında çocuk vardı! 3 kişi yaralandı
Futbol dünyasını şoke eden ölüm! Kulüp başkanını başından vurdular

Başkana acımasız suikast! Evinin önünde tek kurşunla infaz edildi
Manchester City dosyasında ne oldu? İlk günden bugüne adım adım dev soruşturma

Futbol dünyası bunu konuşacak! Dev kulüp hakkında tarihi karar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı

İşte bahis oynayan dört büyüklerin yöneticileri
Suriye’de düğünlerde sıra dışı karar: Damadın kadınlar salonuna girmesi yasaklandı

Düğün geleneklerini altüst eden karar: Damatlara salon yasağı geldi!
Pep Guardiola'dan Manchester City'ye destek

Tarihinin en zor günlerini yaşayan eski iş yerine sahip çıktı
Bu adam gerçekten de çok zeki! Lamine Yamal'dan Dominik Livakovic için çarpıcı itiraf

Bu adam gerçekten de çok zeki! Livakovic'i bakın nasıl alt etmiş
Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, fon soruşturmasında 'şüpheli' sıfatıyla ifade verdi

Fon krizi genişliyor! Eski SPK Başkanı şüpheli sıfatıyla ifade verdi
AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Kasapoğlu’ndan Cemil Tugay açıklaması: Her şey olabilir

AK Parti'den dikkat çeken açıklama: Cemil Tugay partiye mi katılıyor?
Galatasaray'da Uğurcan Çakır sorguya çekiliyor

Okan Buruk'tan beklenen hamle geldi!