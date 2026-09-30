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Türkiye Futbol Federasyonu'nda sıcak saatler yaşanırken "İbrahim Hacıosmanoğlu istifa edecek mi?" sorusu arama motorlarında en çok aranan konular arasına girdi. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun geleceğine dair ortaya atılan iddialar futbol camiasında büyük tartışma yaratırken, federasyon cephesinden yapılacak resmi açıklama merak

MHK'YA ŞAFAK OPERASYONU: 7 GÖZALTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli olmak üzere 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakem camiasında deprem etkisi yaratan gelişme, futbol dünyasında büyük şaşkınlıkla karşılandı.

SORUŞTURMA HANGİ SUÇLAMALARI KAPSIYOR?

Başsavcılığın yürüttüğü soruşturmanın "mobbing" ve "resmi belgede sahtecilik" iddialarına dayandığı öğrenildi. Soruşturmanın seyrine göre yeni gelişmelerin yaşanabileceği konuşulurken, sürecin federasyon yönetimine nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu.

AHMET ÇAKAR'DAN GÜNDEM YARATAN PAYLAŞIM

MHK operasyonunun hemen ardından Ahmet Çakar, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun federasyon başkanlığı görevini bırakacağını öne sürdü. Kısa sürede binlerce kez paylaşılan iddia, spor camiasında geniş yankı uyandırdı.

TFF'DEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ahmet Çakar'ın ortaya attığı istifa iddiasına ilişkin ne Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ne de İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan resmi bir yanıt geldi. Bu nedenle iddia, şimdilik doğrulanmış bir bilgi değil, bir yorumcunun kişisel açıklaması olarak değerlendiriliyor.

GÖZLER FEDERASYONA ÇEVRİLDİ

Hakem camiasına yönelik soruşturma ve istifa iddiası bir araya gelince, futbolseverler federasyondan gelecek açıklamayı beklemeye başladı. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevine devam edip etmeyeceği, TFF'nin olası resmi açıklamasıyla netlik kazanacak.