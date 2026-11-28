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HT Spor, Digitürk'te yer alıyor ve yayınlarını şifresiz olarak yapıyor. Bu nedenle Digitürk abonelerinin HT Spor'u izlemek için ek bir paket almasına gerek bulunmuyor. HT Spor'un Digitürk'teki kanal numarası, diğer platformlardaki yeri ve frekans bilgileri haberimizde.

HT SPOR DİGİTÜRK'TE VAR MI?

Evet, HT Spor Digitürk'te var. Kanal, Digitürk platformunda yayın yapıyor ve şifresiz olduğu için Digitürk aboneleri tarafından ek ücret ödemeden izlenebiliyor.

HT SPOR DİGİTÜRK KAÇINCI KANALDA?

HT Spor, Digitürk'te 75. kanalda yer alıyor. Digitürk kumandasından 75 tuşlanarak HT Spor yayınlarına doğrudan ulaşılabiliyor.

HT SPOR DİĞER PLATFORMLARDA KAÇINCI KANALDA?

HT Spor, Digitürk dışındaki platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:

Digitürk: 75. kanal

D-Smart: 79. kanal

Tivibu: 87. kanal

Kablo TV: 227. kanal

Turkcell TV+: 73. kanal

HT SPOR ŞİFRELİ Mİ?

Hayır, HT Spor şifresiz yayın yapan bir kanal. Kanalda yayınlanan karşılaşmalar ve programlar ücretsiz olarak izlenebiliyor.

HT SPOR FREKANS BİLGİLERİ

Digitürk ya da başka bir platform kullanmayan izleyiciler, HT Spor'u uydu alıcısından şu frekans bilgileriyle taratabiliyor:

Uydu: Türksat 4A (42° Doğu)

Frekans: 11837

Polarizasyon: Vertical (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

HT SPOR İNTERNETTEN NASIL İZLENİR?

HT Spor yayınları televizyonun yanı sıra internetten de takip edilebiliyor. Kanalın resmi internet sitesindeki canlı yayın sayfası üzerinden HT Spor'u bilgisayar, tablet ve cep telefonundan canlı izlemek mümkün.

HT SPOR'DA BU AKŞAM HANGİ MAÇ VAR?

HT Spor bu akşam Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında oynanan Galatasaray Çağdaş Faktoring - Fenerbahçe Tarfin derbisini canlı yayınlıyor. Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 19.00'da başlayan karşılaşma, Digitürk'te 75. kanaldan şifresiz olarak izlenebiliyor.