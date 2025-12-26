Hamit Bayraktar kimdir, gözaltına mı alındı? Hamit Bayraktar neden gözaltına alındı?

Yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma, Türk futbolunda yeni isimleri gündeme taşımaya devam ediyor. Gözaltı kararı verilen futbolcular arasında yer alan Hamit Bayraktar, operasyonun ardından merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Hamit Bayraktar kimdir, gözaltına alındı mı ve hangi iddialar kapsamında soruşturuluyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.

HAMİT BAYRAKTAR KİMDİR?

Hamit Bayraktar, 2 Eylül 1992 tarihinde Trabzon'da doğan Türk futbolcudur. Profesyonel futbol kariyerini Türkiye liglerinde sürdüren Bayraktar, 2025–2026 sezonu itibarıyla 1926 Bulancakspor kadrosunda yer almaktadır.

Lisans numarası 1703496 olan futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 1 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsamaktadır.

HAMİT BAYRAKTAR GÖZALTINA MI ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında Hamit Bayraktar da yer almaktadır. Operasyon kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.

HAMİT BAYRAKTAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Savcılık açıklamasına göre Hamit Bayraktar, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı değerlendirilen futbolcular arasında gösterilmektedir.

Soruşturma kapsamında futbolcuların:

Kendi takımlarının maçlarına,

Rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı,

Bu eylemlerin 7258 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği

iddiaları üzerinde durulmaktadır. Gözaltı işlemleri, bu iddialara ilişkin mali hareketler, bahis kayıtları ve dijital veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.

BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şunlardır:

Bahattin Berke Demircan

Doğukan Çınar

Ergün Nazlı

Eyüp Can Temiz

Furkan Demir

Gökhan Payal

Hamit Bayraktar

Hüseyin Aybars Tüfekçi

İbrahim Yılmaz

İlke Tankul

İsmail Karakaş

Mert Aktaş

Mustafa Çeçenoğlu

Tufan Kelleci

Erden Timur

Figen Özkaya

Emrah Günaydı

Burak Söyleyen

Fatih Kulaksız

Ecem Alkaş

Ecrin Korkmaz

Esat Bilayak

Mirza Şerifoğlu

Enes Bartan

Hakan Çakır

Serhat Ölmez

Umut Esel

Buğra Cem İmamoğulları

Burcu Kurt

Toplamda 14'ü futbolcu olmak üzere 29 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.