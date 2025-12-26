Hamit Bayraktar kimdir, gözaltına mı alındı? Hamit Bayraktar neden gözaltına alındı?
Türk futbolunu sarsan yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltı listesinde yer alan isimlerden biri de Hamit Bayraktar oldu. Çok sayıda futbolcu ve spor yöneticisini kapsayan operasyonun ardından "Hamit Bayraktar kimdir, gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı?" soruları kamuoyunda yoğun şekilde araştırılmaya başlandı. Kariyeri ve hakkında yürütülen soruşturmaya ilişkin detaylar netleşmeye başladı. Peki, Hamit Bayraktar kimdir, gözaltına mı alındı? Hamit Bayraktar neden gözaltına alındı?
Yasa dışı bahis iddialarıyla başlatılan geniş çaplı soruşturma, Türk futbolunda yeni isimleri gündeme taşımaya devam ediyor. Gözaltı kararı verilen futbolcular arasında yer alan Hamit Bayraktar, operasyonun ardından merak edilen isimlerden biri oldu. Peki Hamit Bayraktar kimdir, gözaltına alındı mı ve hangi iddialar kapsamında soruşturuluyor? Detaylar haberin devamında yer alıyor.
HAMİT BAYRAKTAR KİMDİR?
Hamit Bayraktar, 2 Eylül 1992 tarihinde Trabzon'da doğan Türk futbolcudur. Profesyonel futbol kariyerini Türkiye liglerinde sürdüren Bayraktar, 2025–2026 sezonu itibarıyla 1926 Bulancakspor kadrosunda yer almaktadır.
Lisans numarası 1703496 olan futbolcunun, kulübüyle olan sözleşmesi 1 Eylül 2025 – 30 Haziran 2026 tarihleri arasını kapsamaktadır.
HAMİT BAYRAKTAR GÖZALTINA MI ALINDI?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Futbolda Yasa Dışı Bahis Soruşturması" kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 29 şüpheli arasında Hamit Bayraktar da yer almaktadır. Operasyon kapsamında çok sayıda ilde eş zamanlı gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir.
HAMİT BAYRAKTAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?
Savcılık açıklamasına göre Hamit Bayraktar, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde bahis oynadığı değerlendirilen futbolcular arasında gösterilmektedir.
Soruşturma kapsamında futbolcuların:
- Kendi takımlarının maçlarına,
- Rakip takım kazanır şeklinde bahis oynadığı,
- Bu eylemlerin 7258 sayılı Kanun ve ilgili mevzuata aykırılık teşkil ettiği
iddiaları üzerinde durulmaktadır. Gözaltı işlemleri, bu iddialara ilişkin mali hareketler, bahis kayıtları ve dijital veriler doğrultusunda gerçekleştirilmiştir.
BAŞKA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şunlardır:
- Bahattin Berke Demircan
- Doğukan Çınar
- Ergün Nazlı
- Eyüp Can Temiz
- Furkan Demir
- Gökhan Payal
- Hamit Bayraktar
- Hüseyin Aybars Tüfekçi
- İbrahim Yılmaz
- İlke Tankul
- İsmail Karakaş
- Mert Aktaş
- Mustafa Çeçenoğlu
- Tufan Kelleci
- Erden Timur
- Figen Özkaya
- Emrah Günaydı
- Burak Söyleyen
- Fatih Kulaksız
- Ecem Alkaş
- Ecrin Korkmaz
- Esat Bilayak
- Mirza Şerifoğlu
- Enes Bartan
- Hakan Çakır
- Serhat Ölmez
- Umut Esel
- Buğra Cem İmamoğulları
- Burcu Kurt
Toplamda 14'ü futbolcu olmak üzere 29 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır.