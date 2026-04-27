Hakan Çalhanoğlu sakatlık durumu! Hakan Çalhanoğlu Dünya Kupası'nda oynayacak mı?

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin gelişmeler netleşti. Milli oyuncunun sakatlığı sonrası sezon planlamasında değişiklik yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU SAKATLIK DURUMU

İtalya Serie A ekiplerinden Inter’de forma giyen Hakan Çalhanoğlu’nun kas yaralanması yaşadığı bildirildi. Yaşanan sakatlığın ardından deneyimli futbolcunun sezonun geri kalan bölümünde sahada yer alamayacağı aktarıldı. Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre oyuncunun tedavisine hemen başlandı ve sağlık ekibi süreci yakından takip ediyor.

32 yaşındaki futbolcu, bu sezon Inter formasıyla 30 karşılaşmada görev alırken 12 gol ve 7 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki performansıyla takımın önemli isimlerinden biri olan Çalhanoğlu’nun yokluğu, sezonun kalan haftalarında Inter için kritik bir eksik olacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU DÜNYA KUPASI'NDA OYNAYACAK MI, YETİŞİR Mİ?

Hakan Çalhanoğlu’nun yaşadığı sakatlığa rağmen 2026 FIFA Dünya Kupası’na yetişmesi bekleniyor. Tedavi sürecinin planlı şekilde ilerlediği ve oyuncunun turnuva öncesinde tamamen iyileşmesinin amaçlandığı belirtildi. Sağlık ekibinin hazırladığı program doğrultusunda rehabilitasyon süreci devam ediyor.

2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran’da Meksika’da başlayacak ve 19 Temmuz’da ABD’de oynanacak finalle tamamlanacak. 48 takımın mücadele edeceği turnuva öncesinde milli futbolcunun fiziksel olarak hazır hale gelmesi için çalışmalar sürüyor.