Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın eski başkanı olan Hafize Gaye Erkan, uzun süredir merak edilen kariyer yolculuğunda yeni bir sayfa açtı. Küresel finans çevrelerinde saygın bir yere sahip olan Erkan, Kanada merkezli yatırım ve sigorta devi ile yaptığı anlaşmayla yeniden uluslararası finans gündeminin merkezine yerleşti. Peki, Hafize Gaye Erkan kimdir, yeni görevi ne? TCMB eski başkanı Hafize Gaye Erkan kaç yaşında, nereli? Detaylar...

TCMB ESKİ BAŞKANI HAFİZE GAYE ERKAN KİMDİR?

Hafize Gaye Erkan, uluslararası finans dünyasında adından sıkça söz ettiren Türk ekonomistlerden biridir. 1982 yılında İstanbul'da doğan Erkan, eğitim hayatındaki olağanüstü başarıları sayesinde genç yaşta dikkat çekmeyi başardı.

Ortaöğrenimini Türkiye'nin köklü eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi'nde tamamlayan Erkan, üniversite eğitimine Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde devam etti. Buradan birincilikle mezun olan Erkan, akademik kariyerini ABD'de sürdürme kararı aldı.

ABD'de Princeton Üniversitesi'nde doktora programına kabul edilen Erkan, iki yıl sürmesi planlanan programı yalnızca bir yılda tamamlayarak üniversite tarihinde dikkat çekici bir başarıya imza attı. Bu performansı, uluslararası akademi ve finans çevrelerinde büyük takdir topladı.

Akademik başarılarının ardından kariyerine küresel finans kurumlarında yönelen Erkan, özellikle yatırım bankacılığı ve risk yönetimi alanlarında uzmanlaştı. Harvard ve Stanford gibi prestijli eğitim kurumlarında yönetim eğitimleri alarak finans stratejileri, kurumsal yönetim ve global yatırım süreçleri konusunda derin bir bilgi birikimi edindi.

Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde ABD'nin önemli finans kuruluşlarında görev alan Erkan, özellikle First Republic Bank'te üstlendiği liderlik rolüyle tanındı. Burada başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Erkan, bankanın fon büyümesine ve stratejik dönüşümüne önemli katkılar sağladı.

Türkiye'de ise en çok Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı olarak görev yapmasıyla gündeme geldi. Bu görev, hem Türkiye'de hem de uluslararası finans çevrelerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

HAFİZE GAYE ERKAN'IN YENİ GÖREVİ NE?

Hafize Gaye Erkan'ın kariyerindeki yeni adım, Kanada merkezli yatırım ve sigorta devi Fairfax Financial Holdings ile oldu. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Erkan, grubun bankacılık ve finansal teknoloji operasyonlarını yöneten Fairfax Banking & FinTech biriminin Başkanı (President) olarak atandı.

Bu görev, şirketin finansal teknolojiler ve bankacılık alanındaki küresel büyüme stratejilerinin merkezinde yer alıyor. Erkan'ın liderliğinde Fairfax bünyesindeki bankacılık iştiraklerinin yönetimi, finansal inovasyon projeleri ve dijital dönüşüm süreçlerinin yürütülmesi planlanıyor.

Yeni görev kapsamında Erkan'ın sorumluluk alanları şu başlıklarda öne çıkıyor:

Fairfax grubuna bağlı bankacılık iştiraklerinin yönetimi

Finansal teknolojiler ve dijital bankacılık yatırımlarının geliştirilmesi

Küresel büyüme stratejilerinin planlanması

FinTech alanında yeni inovasyonların hayata geçirilmesi

Finans sektöründe hızla büyüyen dijital bankacılık ve FinTech alanları düşünüldüğünde, Erkan'ın deneyimi şirket için stratejik bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Özellikle teknoloji tabanlı finans çözümleri ve global yatırım stratejileri konusunda liderlik yapması bekleniyor.

HAFİZE GAYE ERKAN KAÇ YAŞINDA?

Hafize Gaye Erkan 1982 yılında İstanbul'da doğmuştur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 44 yaşındadır.

HAFİZE GAYE ERKAN NERELİ?

Hafize Gaye Erkan İstanbul doğumludur. Türkiye'nin en büyük finans ve ticaret merkezlerinden biri olan İstanbul'da dünyaya gelen Erkan, eğitim hayatına da bu şehirde başladı.