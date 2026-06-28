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Güney Afrika Kanada hangi kanalda? Güney Afrika Kanada maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Güney Afrika Kanada hangi kanalda? Güney Afrika Kanada maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Güney Afrika Kanada maçı hangi kanalda belli oldu. Güney Afrika Kanada Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Güney Afrika Kanada maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Güney Afrika Kanada maçını hangi kanal veriyor? İşte Güney Afrika Kanada maçı yayın bilgisi!

Güney Afrika Kanada Dünya Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Güney Afrika Kanada maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Güney Afrika Kanada maçını hangi kanal veriyor? İşte Güney Afrika Kanada maçı yayın bilgisi haberimizde...

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI HANGİ KANALDA?

Güney Afrika Kanada maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak. Güney Afrika Kanada maçını güncel frekans bilgileri ile TRT 1'den canlı ve şifresiz izleyebilirsiniz.

Dünya Kupası'nın yayıncı kuruluşu TRT'den yapılan açıklamada, organizasyondaki maçların kesintisiz bir şekilde izlenebilmesi için uydu alıcıların güncel frekans bilgilerine göre ayarlanması gerektiği belirtildi. Ayrıca daha önce TRT'nin uluslararası spor organizasyonları için kullandığı frekans ayarlarını yapan izleyicilerin yeniden işlem yapmasına gerek bulunmadığı aktarıldı.

Dünya Kupası maçlarının Türkiye'de TRT 1 ve TRT Spor kanallarından şifresiz ve kesintisiz bir şekilde izlenebileceği kaydedildi.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

GÜNEY AFRİKA KANADA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Güney Afrika Kanada maçı, Inglewood'da, SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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