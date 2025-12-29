Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 29 Aralık 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Gümüş piyasasında son dönemde yaşanan dalgalı seyir, yatırımcılar ve tasarruf sahiplerinin ilgisini yeniden bu emtiaya çevirdi. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, jeopolitik gelişmeler ve emtia piyasasında artan oynaklık gümüş fiyatlarını etkilerken, yatırımcılar güncel rakamları ve piyasanın olası yönünü yakından takip ediyor. Gümüşe ilişkin son gelişmeler ve fiyat hareketlerinin ayrıntıları haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

29 Aralık itibarıyla piyasalardan gelen güncel veriler, gram gümüş fiyatlarında yüksek oynaklığın sürdüğünü gösteriyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş 104,74 TL seviyesinden fiyatlanırken, günün açılışı 108,20 TL, önceki kapanışı ise 108,22 TL olarak kaydedildi. Gün içindeki geri çekilme, kısa vadeli dalgalanmaların devam ettiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde %-3,22 oranında değer kaybı yaşadı. Buna karşın haftalık bazda güçlü seyrini koruyan gümüş, son bir haftada %10,43 oranında yükseliş gösterdi.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

Anlık Fiyat: 104,74 TL

Açılış: 108,20 TL

Önceki Kapanış: 108,22 TL

24 Saatlik Değişim: %-3,22

Haftalık Değişim: %+10,43

Aylık Değişim: %+35,81

Yıllık Değişim: %+215,19

AYIN EN YÜKSEK VE EN DÜŞÜK SEVİYELERİ

Gram gümüş,

29.12.2025 tarihinde 115,94 TL ile son bir ayın en yüksek seviyesini gördü.

01.12.2025 tarihinde 76,83 TL ile ayın en düşük seviyesini test etti.

Bu geniş bant hareketi, piyasadaki volatilitenin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

GÜMÜŞ YATIRIMINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlara göre gram gümüşte kısa vadede dalgalı bir görünüm öne çıkarken, aylık ve yıllık bazdaki güçlü yükseliş trendi dikkat çekiyor. Sanayi talebi, küresel emtia fiyatları ve döviz kurundaki hareketler gümüş fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor. Bu nedenle yatırımcıların, ani fiyat hareketlerine karşı temkinli olup orta ve uzun vadeli trendleri göz önünde bulundurarak hareket etmeleri öneriliyor.