Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 26 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda devam eden belirsizlik ve temkinli hava, yatırımcıların rotasını yeniden gümüşe çeviriyor. Fiyatlardaki oynaklık, gümüşün kısa ve orta vadeli seyrine dair beklentileri güçlendirirken; ekonomik veriler ve piyasadan gelen son sinyaller yakından takip ediliyor. Detaylar haberin devamında…

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

26 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında yukarı yönlü hareketlilik dikkat çekiyor. Anlık işlemlerde 1 gram gümüş alışta 150,21 TL, satışta ise 150,32 TL seviyesinden işlem görüyor.

Önceki kapanışını 142,96 TL seviyesinden yapan gram gümüşte yaşanan yükseliş, yatırımcıların ilgisini yeniden gümüş piyasasına çevirmiş durumda. Günlük bazda görülen %5,15'lik artış, fiyatlardaki ivmenin güçlendiğine işaret ediyor.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Alış Fiyatı: 150,21 TL

Satış Fiyatı: 150,32 TL

Önceki Kapanış: 142,96 TL

Günlük Değişim: %5,15

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte son günlerde hız kazanan yükselişin ardından kısa vadede dalgalı bir seyrin görülebileceğine dikkat çekiyor. Küresel piyasalardaki belirsizlikler, döviz kurlarındaki oynaklık ve emtia piyasalarındaki genel yön arayışı, gümüş fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Yatırımcılar ise olası fiyat hareketlerine karşı piyasayı yakından takip etmeyi sürdürüyor.