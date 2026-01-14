Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 14 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalardaki belirsizliğin sürmesi, gümüşü yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı. Dalgalı fiyat hareketleri dikkat çekerken, bu değerli emtiaya yönelik beklentiler de giderek artıyor. Piyasaların nasıl bir yön izleyeceği merak edilirken, gümüşteki son gelişmeler yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili merak edilen detaylar haberin devamında yer alıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR? (14 OCAK)

14 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüş fiyatlarında belirgin bir yükseliş dikkat çekiyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş, alışta 125,56 TL, satışta 125,66 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 120,29 TL olduğu dikkate alındığında, fiyatlardaki yukarı yönlü hareket yatırımcıların odağında yer alıyor.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerinde yaklaşık %4,46 oranında değer kazandı. Bu güçlü yükseliş, piyasada alım iştahının arttığına işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM (14 OCAK)

Alış: 125,56 TL

Satış: 125,66 TL

Önceki Kapanış: 120,29 TL

24 Saatlik Değişim: %+4,46

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşte kısa vadede dalgalanmanın sürmekle birlikte yukarı yönlü eğilimin güçlendiğine dikkat çekiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine yönelik beklentiler fiyatların seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların, hızlı fiyat hareketlerine karşı güncel verileri yakından izleyerek temkinli adımlar atmaları öneriliyor.