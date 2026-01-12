Haberler

Gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 12 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Güncelleme:
Küresel piyasalarda artan belirsizlik ortamı, yatırımcıların güvenli liman arayışını yeniden gündeme taşıdı. Ekonomik göstergelerdeki dalgalı seyirle birlikte gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik, bu değerli metali bir kez daha yatırım gündeminin merkezine yerleştirdi. Finans çevreleri, piyasalardaki gelişmelerin gümüş üzerindeki etkisini yakından izliyor. Peki, gümüşte tarihi zirve: Gümüş fiyatları! 12 Ocak 1 gram gümüşün fiyatı ne kadar? Gümüş alınır mı?

Küresel piyasalarda süregelen belirsizlik ortamı, gümüşü bir kez daha yatırımcıların odak noktasına taşıdı. Fiyatlarda gözlenen dalgalı seyir, piyasalarda temkinli bir bekleyişi beraberinde getirirken; gümüşün önümüzdeki dönemde hangi yönde hareket edeceği merak konusu oldu. Gümüş piyasasına ilişkin güncel gelişmeler ve olası senaryolar haberin detaylarında ele alınıyor.

1 GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?

12 Ocak itibarıyla piyasalardan alınan güncel verilere göre gram gümüşte yukarı yönlü hareket sürüyor. Günün ilk işlemlerinde gram gümüş alışta 116,74 TL, satışta ise 116,81 TL seviyelerinden işlem görüyor. Önceki kapanışın 110,69 TL olduğu dikkate alındığında, yaşanan artış gümüşü yeniden yatırımcıların gündemine taşıdı.

GÜMÜŞ SON 24 SAATTE YÜZDE KAÇ DEĞİŞTİ?

Gram gümüş, son 24 saatlik işlemlerde yaklaşık %5,52 oranında değer kazandı. Bu yükseliş, piyasada kısa vadede güçlü bir hareketliliğe işaret ediyor.

GRAM GÜMÜŞTE GÜNCEL GÖRÜNÜM

  • Alış: 116,74 TL
  • Satış: 116,81 TL
  • Önceki Kapanış: 110,69 TL
  • 24 Saatlik Değişim: %5,52

GÜMÜŞ PİYASASINDA GENEL DEĞERLENDİRME

Uzmanlar, gram gümüşteki yükselişin ardından fiyatlarda dalgalı seyrin devam edebileceğini belirtiyor. Küresel emtia piyasalarındaki gelişmeler, döviz kurlarındaki hareketlilik ve sanayi talebine yönelik beklentiler, gümüş fiyatlarının yönünde belirleyici olmaya devam ediyor. Yatırımcıların güncel verileri yakından izleyerek temkinli adımlar atması öneriliyor.

