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Guendouzi ve Greenwood neden ceza aldı? UEFA açıkladı

Guendouzi ve Greenwood neden ceza aldı? UEFA açıkladı
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UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından başlattığı disiplin sürecine ilişkin kararını açıkladı. Guendouzi neden ceza aldı? Sarı-lacivertli formanın iki futbolcusu Matteo Guendouzi ve Greenwood hakkında verilen cezalar taraftarların gündemine oturdu. Cezaların açıklanmasıyla birlikte iki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki gelecek maçlarda forma giyip giyemeyeceği merak konusu haline geldi. Greenwood neden ceza aldı? Detaylar...

UEFA, Olympique Lyon- Fenerbahçe maçının ardından başlattığı disiplin sürecini sonuçlandırdı. Matteo Guendouzi ve Mason Greenwood hakkında verilen kararlar açıklandı. Greenwood ve Guendouzi neden ceza aldı? Ayrıntılar...

GREENWOOD NEDEN CEZA ALDI?

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, Olympique Lyon ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından başlattığı disiplin sürecinde Mason Greenwood hakkındaki kararını açıkladı. İngiliz futbolcuya 30 bin euro para cezası ve 1 maç ertelemeli men cezası verildi.  

Cezanın ertelemeli uygulanması nedeniyle Mason Greenwood, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk karşılaşması olan Roma maçında sahada olabilecek. İngiliz yıldızın Roma karşısında forma giymesine herhangi bir engel bulunmuyor.  

GUENDOUZİ NEDEN CEZA ALDI?

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, aynı disiplin sürecinde Matteo Guendouzi hakkında da kararını açıkladı. Fransız futbolcuya 50 bin euro para cezası ve toplam 4 maç men cezası verildi. Guendouzi'nin aldığı men cezası, Greenwood'a verilen cezaya kıyasla daha ağır bir nitelik taşıyor.

Guendouzi, 4 maçlık cezanın 2 maçını bu sezon çekecek; kalan 2 maçlık ceza ise 1 yıllık deneme süresine tabi olacak. Bu karar doğrultusunda Fransız futbolcu, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağı Roma ve Aston Villa karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Guendouzi'nin deneme süresine tabi tutulan 2 maçlık cezası ise belirlenen süre boyunca disiplin geçmişinde kayıtlı kalacak.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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