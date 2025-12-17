Türkiye'de milyonlarca vatandaşın merakla beklediği Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarıyla ilgili kritik gelişme, 11. Yargı Paketi ile gündemde. Peki,GSS prim borcu silinecek mi, Meclis'ten geçti mi? Genel Sağlık Sigortası Prim borcu ne zaman silinecek? Kimlerin GSS prim borcu silinecek? Detaylar...

GSS PRİM BORCU SİLİNECEK Mİ?

2025 yılı sonunda TBMM gündeminde önemli bir sosyal adım yer alıyor: Genel Sağlık Sigortası (GSS) sistemine dair birikmiş prim borçlarının silinmesi düzenlemesi. Kamuoyunda 11. Yargı Paketi olarak bilinen "Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" kapsamında, uzun süredir konuşulan GSS prim borçlarına ilişkin radikal bir adım atılması planlanıyor. Bu düzenlemeyle özellikle ekonomik nedenlerle ödenemeyen geçmiş dönem borçlarının yükü hafifletilecek.

Paketin esas hedefi, 1 Ocak 2016 tarihinden önceye ait ödenmemiş GSS prim borçları ile tüm gecikme cezaları ve gecikme zamları gibi ferî alacakların tahsilinden tamamen vazgeçilmesi. Böylece 3,2 milyar liralık borç yükü ortadan kalkacak ve milyonlarca kişi bu borç yükünden kurtulacak.

GSS PRİM BORCU AFFI MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

Bugün itibarıyla (Aralık 2025 sonu), 11. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'na sunulmuş durumda ve gündeme alınması bekleniyor. Ancak paketin yasalaşma süreci henüz tamamlanmadı; Meclis'ten geçme aşaması, çalışmaların devam ettiği ve önümüzdeki günlerde Genel Kurul'da kabul edilmesine yönelik beklentinin hâkim olduğu bir süreçtir.

Meclis içindeki çeşitli haber kaynakları da paketin yılbaşından önce yasalaşmasının beklendiğini ve bu kapsamda GSS prim borcu affı maddesinin yasalaşacağını belirtiyor. Bu durum, borç yükünden kurtulmayı bekleyen milyonlar için önemli bir zaman çizelgesi sunuyor.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİM BORCU NE ZAMAN SİLİNECEK?

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilip Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor. Şu anki süreçte teklif Meclis gündeminde yer almakta ve yasalaşmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Uzmanların ve analistlerin değerlendirmelerine göre, teklifin 2025 yılının sonuna veya 2026 başına kadar yasalaşması bekleniyor. Bu durumda, GSS prim borçlarının silinmesine ilişkin hükümlerin yürürlüğe giriş tarihi de bu yasayla birlikte resmiyet kazanacak.

Kesin tarih, TBMM'nin yasalaştırma takvimine bağlıdır ancak TBMM'deki çalışmalar henüz sonuçlanmadığı için net yürürlük tarihi resmi açıklamayla belirlenecektir.

KİMLERİN GSS PRİM BORCU SİLİNECEK?

11. Yargı Paketi kapsamındaki düzenleme, özellikle 2016 öncesi döneme ait 1 Ocak 2016 tarihinden önceki dönemde birikmiş GSS prim borcu bulunan vatandaşları kapsıyor. Borçlara ilişkin şu unsurlar da dahil edilmektedir:

Asıl prim borçları

Gecikme cezaları,

Gecikme zamları ve diğer ferî alacaklar

Bunların tümü için tahsilattan vazgeçilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 477 bin kişi bu düzenlemeden faydalanacak.

Düzenlemenin kapsamı, özellikle gelir testi yaptırmadığı için daha yüksek borçla karşılaşan veya ekonomik nedenlerle primlerini zamanında ödeyemeyen kişilere yönelik olarak da geniş tutuluyor; bu durum, sosyal politikalar açısından önemli bir genişleme anlamına geliyor.