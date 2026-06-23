GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçları 2026 (İSİM LİSTESİ) GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçlarına nereden nasıl bakılır?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl organize edilen Yaz Gençlik Kampları, gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmayı amaçlayan önemli programlar arasında yer almaktadır. 2026 yılı Yaz Gençlik Kampları kapsamında ilk 5 döneme ait başvuru sonuçları 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla açıklanmıştır. Peki, GSB Gençlik Kampı başvuru sonuçlarına nereden nasıl bakılır? Detaylar...

GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI 2026 (İSİM LİSTESİ)

2026 yılı Yaz Gençlik Kampları ilk 5 dönem başvuru sonuçları açıklandıktan sonra, adaylar isim listesi üzerinden değerlendirme durumlarını öğrenebilmektedir. Sonuçlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın resmi başvuru sistemi üzerinden erişime açılmıştır.

Adaylar, kabul edilip edilmediklerini sistemde yer alan sonuç ekranı üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulayabilmektedir. Açıklanan sonuçlar, yalnızca ilk 5 dönem başvurularını kapsamaktadır.

SONUÇ AÇIKLAMA SÜRECİ VE DEĞERLENDİRME

Başvurular, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendirilmiş ve uygun bulunan adaylar asil ve yedek listelere ayrılmıştır. Değerlendirme sürecinde yaş grubu, başvuru önceliği ve kamp kontenjanları dikkate alınmaktadır.

KAMP TÜRLERİNE GÖRE YERLEŞTİRME

Deniz / Mavi Kamplar

Doğa / Yeşil Kamplar

Bu kapsamda gençler, tercih ve uygunluk durumlarına göre farklı kamp türlerine yerleştirilmektedir.

GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARI HABERİMİZDE

GSB GENÇLİK KAMPI BAŞVURU SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

Başvuru sonuçları, yalnızca resmi sistem üzerinden görüntülenebilmektedir. Adayların sonuçlarını öğrenebilmesi için dijital başvuru platformuna giriş yapması gerekmektedir.

e-genc.gsb.gov.tr

SONUÇ SORGULAMA ADIMLARI

Başvuru sonuçlarını görüntülemek isteyen adaylar aşağıdaki adımları izlemelidir:

Resmi başvuru sistemine giriş yapılır

T.C. kimlik numarası ile oturum açılır

“Başvuru Sonuçları” ekranı seçilir

Kamp kabul durumu görüntülenir

KESİN KAYIT VE BELGE SÜRECİ

Kampa katılmaya hak kazanan adayların belirli belgeleri sistem üzerinden indirerek süreçlerini tamamlamaları gerekmektedir. Belgelerin, kamp başlangıç tarihinden en geç 7 gün önce en yakın Gençlik Merkezine onaylatılması zorunludur.

18 yaşından küçük adaylar için başvuru formlarının veli tarafından imzalanmış şekilde teslim edilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvuruda belirtilen öncelik durumlarına ilişkin belgelerin de ibraz edilmesi şarttır.

KESİN KAYITTA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Kesin kayıt sürecinde belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları geçersiz sayılmakta ve yerlerine yedek adaylar çağrılmaktadır. Bu nedenle tüm evrakların eksiksiz ve zamanında teslim edilmesi gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRECİNİN DEVAMI

İlk 5 dönemin açıklanmasının ardından, kalan kamp dönemleri için başvurular 26 Temmuz 2026 tarihine kadar devam etmektedir. Başvurular yine aynı resmi sistem üzerinden alınmaktadır.