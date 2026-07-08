GREENWOOD FENERBAHÇE SON DAKİKA: Greenwood Fenerbahçe'ye geldi mi, anlaştı mı?

TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, transfer döneminin en dikkat çeken hamlelerinden biri için Marsilya ile Mason Greenwood konusunda anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcunun bonservisi ve oyuncuya ödenecek ücretle ilgili rakamlar da belli oldu.

GREENWOOD FENERBAHÇE SON DAKİKA

TRT Spor'da yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin Mason Greenwood transferinde Marsilya ile anlaşmaya vardı. Yapılan anlaşmaya göre sarı-lacivertli kulüp, Fransız temsilcisine 40 milyon avro garanti bonservis bedeli ödeyecek. Bu rakama ek olarak performansa bağlı bonus maddelerinin de anlaşmada yer aldığı aktarıldı. Transfer görüşmelerinin mali çerçevesi bu şekilde şekillenirken, iki kulüp arasındaki uzlaşının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

24 yaşındaki İngiliz sağ kanat oyuncusunun da Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamasının beklendiği belirtildi. Anlaşmaya göre Mason Greenwood'un sarı-lacivertli kulüpten yıllık 8 milyon avro kazanacağı ifade ediliyor. Transfer döneminin dikkat çeken gelişmeleri arasında yer alan bu anlaşmada hem bonservis bedeli hem de futbolcunun maaşıyla ilgili ayrıntılar kamuoyuna yansıdı.

GREENWOOD FENERBAHÇE'YE GELDİ Mİ?

Fenerbahçe ile Marsilya'nın Mason Greenwood transferi için anlaşmaya vardığı belirtilirken, transferin mali ayrıntıları da netlik kazandı. Fransız kulübüne 40 milyon avro garanti bonservis bedelinin yanı sıra performansa bağlı bonuslar ödeneceği aktarılırken, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme yapılmasının beklendiği bildirildi. Buna karşın transferin resmiyet kazandığına ilişkin herhangi bir açıklama yer almadı.

Mason Greenwood, 2024-2025 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 karşılaşmada görev yaptı. İngiliz futbolcu bu maçlarda 26 gol atarken 11 de asist yaptı. Fenerbahçe'nin Marsilya ile vardığı anlaşmanın ardından transfer sürecine ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kaynak: TRT Spor