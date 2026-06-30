GREENWOOD FENERBAHÇE SON DAKİKA: Greenwood Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Fenerbahçe’de yaz transfer dönemi için hücum hattına yönelik çalışmalar gündemdeki yerini koruyor. Greenwood Fenerbahçe'ye gelecek mi? İtalyan basınında yer alan Mason Greenwood iddiası, sarı-lacivertli kulübün transfer gündemine ilişkin yeni bir gelişme olarak aktarıldı.

GREENWOOD FENERBAHÇE SON DAKİKA!

Corriere dello Sport’un haberine göre Fenerbahçe, Marsilya forması giyen Mason Greenwood için önemli bir maaş teklifinde bulundu. Sarı-lacivertli kulübün, İngiliz kanat oyuncusuna 7-8 milyon Euro arasında net maaş önerdiği yazıldı. Yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe’nin, 24 yaşındaki futbolcu için yaptığı teklifin İtalyan basınında gündeme geldiği belirtildi. Haberde, oyuncunun Marsilya’daki performansının ardından transfer piyasasında ilgi gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Greenwood’un 2025/26 sezonunda Marsilya formasıyla tüm kulvarlarda 45 maça çıktığı ve 26 gol, 11 asistlik performans sergilediği aktarıldı. İngiliz oyuncunun hücum hattındaki üretkenliği, transfer haberlerinde adının Fenerbahçe ve Roma ile birlikte anılmasına neden oldu. İtalyan basınında yer alan bilgilere göre Fenerbahçe’nin sunduğu net maaş teklifi 7-8 milyon Euro seviyesinde bulunurken, Marsilya cephesinin oyuncunun bonservisi için yüksek bir beklenti içinde olduğu kaydedildi.

GREENWOOD FENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?

Haberde Fenerbahçe’nin Mason Greenwood için 7-8 milyon Euro arasında net maaş teklif ettiği belirtilirken, transferin tamamlandığına dair bir bilgiye yer verilmedi. İtalyan basınında aktarılan bilgilere göre Roma da oyuncu ile ilgileniyor. Roma’nın Greenwood ile 4.5 milyon Euro maaş karşılığında anlaşmaya vardığı, ancak kulüpler arasındaki bonservis görüşmelerinde sorunun devam ettiği yazıldı. Marsilya’nın bu transferden 55 milyon Euro beklediği iddia edildi.

Roma’nın, Marsilya’nın talep ettiği 55 milyon Euro’yu yüksek bulduğu ve transfer için ikna edici bir formül aramayı sürdürdüğü belirtildi. Fenerbahçe cephesinden ise haberin merkezinde oyuncuya sunulan maaş teklifinin yer aldığı aktarıldı. İngiliz futbolcunun geleceğiyle ilgili süreçte Marsilya’nın bonservis beklentisi, Roma’nın oyuncuyla maaş konusunda vardığı anlaşma ve Fenerbahçe’nin net maaş teklifi transfer dosyasındaki başlıca başlıklar arasında yer aldı.