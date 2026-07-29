Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Gornik Zabrze Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor.

GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı Zabrze'da, Stadion im. Ernesta Pohla Stadyumu'nda oynanacak.