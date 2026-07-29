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Gornik Zabrze Fenerbahçe hangi kanalda? Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gornik Zabrze Fenerbahçe hangi kanalda? Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Gornik Zabrze Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Gornik Zabrze Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı olarak yayınlanacak. Gornik Zabrze Fenerbahçe maçını S Sport kullanıcıları uydu üzerinden canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

GORNİK ZABRZE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gornik Zabrze Fenerbahçe maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç S Sport'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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