Gökmen Özdenak hasta mı, sağlık durumu ne?

Evinde fenalaşmasının ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilen Gökmen Özdenak'ın kalbinin iki kez durduğu, doktorların hızlı müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü bildirildi. Şu anda yoğun bakım servisinde gözetim altında tutulan Özdenak'ın tedavisi sürerken, sevenleri gelecek iyi haberleri bekliyor.

GÖKMEN ÖZDENAK HASTA MI?

Galatasaray'ın eski futbolcularından ve spor yorumculuğuyla tanınan Gökmen Özdenak, evinde yaşadığı sağlık sorunu sonrası hastaneye kaldırıldı. 78 yaşındaki Özdenak'ın kalbinin iki kez durduğu, sağlık ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldüğü öğrenildi. Deneyimli spor adamının yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

EVİNDE ANİDEN FENALAŞTI

Edinilen bilgilere göre olay, 29 Aralık günü öğleden sonra saat 15.00 sıralarında meydana geldi. KOAH hastası olduğu belirtilen Gökmen Özdenak'ın evinde aniden rahatsızlandığı, uzun süre nefes alamadığı ve kalp ritminin durduğu aktarıldı. Yaklaşık 40 dakika boyunca nefessiz kaldığı ifade edilen Özdenak'a, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından acil müdahalede bulunuldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HAYATA DÖNDÜRDÜ

Kalbi iki kez duran Özdenak, sağlık görevlilerinin müdahalesiyle yeniden hayata tutundu. İlk müdahalenin ardından entübe edilen deneyimli spor yazarı, ambulansla hastaneye sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı. Gökmen Özdenak'ın yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun doktorlar tarafından yakından izlendiği bildirildi.