Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı (KARİYER KAPISI/AVUKAT MÜHENDİS) 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2026 yılı personel alımına ilişkin beklenen duyuruyu yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere toplam 190 sözleşmeli personel istihdam edilecek. Alımlar, avukat ve mühendis kadrolarında gerçekleştirilecek olup adaylar yazılı veya sözlü sınava tabi tutulmadan KPSS puan üstünlüğüne göre değerlendirilecek. Peki, 2026 GSB personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler, nasıl başvurulur? Detaylar...

2026 GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi kılavuza göre 2026 yılı sözleşmeli personel alımı başvuruları 22 Haziran 2026 tarihinde başlayacak.

Adaylar başvurularını 22 Haziran 2026 saat 00.00’dan itibaren gerçekleştirebilecek. Başvuru süreci 26 Haziran 2026 tarihinde saat 17.00’de sona erecek. Belirtilen tarihler dışında herhangi bir başvuru kabul edilmeyecek.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek personel alımında değerlendirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak. İlanda yer alan kadrolar için ayrıca yazılı veya sözlü sınav uygulanmayacak.

GSB HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK? HANGİ KADROYA KAÇ PERSONEL ALINACAK? KONTENJAN DAĞILIMI

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatındaki Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere toplam 190 sözleşmeli personel istihdam edecek.

Resmi ilanda yer alan kontenjan dağılımı şu şekilde açıklandı:

Avukat Kadrosu

Avukat: 40 kontenjan

Mühendis Kadroları

Mühendis (1. Grup - Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik): 42 kontenjan

Mühendis (2. Grup - İnşaat): 54 kontenjan

Mühendis (3. Grup - Makine): 52 kontenjan

Mühendis (4. Grup - Harita): 2 kontenjan

Böylece toplamda 150 mühendis ve 40 avukat olmak üzere 190 sözleşmeli personel istihdam edilmiş olacak.

Kontenjan dağılımında Ankara ve İstanbul dikkat çeken iller arasında yer aldı. Resmi duyuruya göre Ankara’da 25, İstanbul’da ise 12 kontenjan bulunuyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

GSB personel alımına başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıması gerekiyor.

Başvuru sürecinde öne çıkan şartlar şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak.

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

Herhangi bir kamu kurumundan ihraç edilmemiş olmak.

4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmıyor olmak.

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR

2026 GSB personel alımı başvuruları yalnızca elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı sistemi aracılığıyla yapabilecek. Şahsen, posta yoluyla veya farklı yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

Başvuru işlemleri, belirtilen tarihler arasında Kariyer Kapısı İşe Alım sistemi üzerinden tamamlanacak.

Başvuruların eksiksiz ve doğru bilgilerle yapılması adayların sorumluluğunda olacak. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra değerlendirmeler KPSS P3 puanı esas alınarak gerçekleştirilecek.

KPSS PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre personel alımında yazılı sınav veya sözlü mülakat uygulanmayacak.

Yerleştirmeler, adayların KPSS P3 puanları dikkate alınarak yapılacak. Bu kapsamda ilan edilen avukat ve mühendis kadrolarına başvuru yapan adaylar arasında puan üstünlüğüne göre sıralama oluşturulacak.

Bakanlık tarafından açıklanan takvime göre başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci başlayacak ve sonuçlar ilgili sistemler üzerinden ilan edilecek.