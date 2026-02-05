Türk futbol camiası, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın 13 yaşındaki genç yeteneği Miray Çelik'in vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Peki, Gençlerbirliği U13 oyuncusu Miray Çelik kimdir? Miray Çelik neden öldü? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ U13 OYUNCUSU MİRAY ÇELİK KİMDİR?

Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın 13 yaşındaki genç yeteneği Miray Çelik, Türk futbol camiasında küçük yaşına rağmen dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Köşektaş Köyü'nde dünyaya gelen Miray, sporla iç içe bir aile ortamında büyümüştü. Köy halkı ve ailesi tarafından sevgiyle tanınan Miray, dedesi Şener Çelik'in torunu olarak biliniyordu.

Genç yaşına rağmen futbol yeteneğiyle dikkat çeken Miray, özellikle Gençlerbirliği U13 Kız Takımı'nda sergilediği performansla kısa sürede takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Hızlı oyun stili, teknik becerisi ve sahadaki kararlılığıyla takım arkadaşları ve teknik ekibin takdirini kazanan Miray, futbol dünyasında gelecek vaat eden genç yetenekler arasında gösteriliyordu.

MIRAY ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

13 yaşındaki genç futbolcu Miray Çelik'in vefat haberi, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Genç yaşta kaybedilen Miray'ın ölümü, özellikle Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı camiasında derin bir üzüntü yarattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Miray'ın vefatı nedeniyle duyulan üzüntü şu sözlerle ifade edildi:

"Gençlerbirliği U13 Kız Takımımızın kıymetli oyuncularından Miray Çelik'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Miray'ımıza Allah'tan rahmet, Çelik ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hep kalbimizde olacaksın, Miray."

Cenaze bilgileri de duyuruldu: Miray Çelik'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda bugün (Perşembe) saat 16.00'da defnedilecektir. Tören, ikindi namazının ardından gerçekleşecek.