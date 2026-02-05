Haberler

Gençlerbirliği U13 oyuncusu Miray Çelik kimdir? Miray Çelik neden öldü?

Gençlerbirliği U13 oyuncusu Miray Çelik kimdir? Miray Çelik neden öldü?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Başkent temsilcisi Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın 13 yaşındaki oyuncusu Miray Çelik, hayatını kaybetti. Peki, Gençlerbirliği U13 oyuncusu Miray Çelik kimdir? Miray Çelik neden öldü? Detaylar haberimizde.

Türk futbol camiası, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın 13 yaşındaki genç yeteneği Miray Çelik'in vefatıyla derin bir üzüntü yaşadı. Peki, Gençlerbirliği U13 oyuncusu Miray Çelik kimdir? Miray Çelik neden öldü? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ U13 OYUNCUSU MİRAY ÇELİK KİMDİR?

Başkent ekiplerinden Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın 13 yaşındaki genç yeteneği Miray Çelik, Türk futbol camiasında küçük yaşına rağmen dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesine bağlı Köşektaş Köyü'nde dünyaya gelen Miray, sporla iç içe bir aile ortamında büyümüştü. Köy halkı ve ailesi tarafından sevgiyle tanınan Miray, dedesi Şener Çelik'in torunu olarak biliniyordu.

Genç yaşına rağmen futbol yeteneğiyle dikkat çeken Miray, özellikle Gençlerbirliği U13 Kız Takımı'nda sergilediği performansla kısa sürede takımının vazgeçilmez isimlerinden biri olmuştu. Hızlı oyun stili, teknik becerisi ve sahadaki kararlılığıyla takım arkadaşları ve teknik ekibin takdirini kazanan Miray, futbol dünyasında gelecek vaat eden genç yetenekler arasında gösteriliyordu.

Gençlerbirliği U13 oyuncusu Miray Çelik kimdir? Miray Çelik neden öldü?

MIRAY ÇELİK NEDEN ÖLDÜ?

13 yaşındaki genç futbolcu Miray Çelik'in vefat haberi, ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Genç yaşta kaybedilen Miray'ın ölümü, özellikle Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı camiasında derin bir üzüntü yarattı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Miray'ın vefatı nedeniyle duyulan üzüntü şu sözlerle ifade edildi:

"Gençlerbirliği U13 Kız Takımımızın kıymetli oyuncularından Miray Çelik'in vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Miray'ımıza Allah'tan rahmet, Çelik ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Hep kalbimizde olacaksın, Miray."

Cenaze bilgileri de duyuruldu: Miray Çelik'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'nda bugün (Perşembe) saat 16.00'da defnedilecektir. Tören, ikindi namazının ardından gerçekleşecek.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti

Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif'in ölüm nedeni kesinleşti
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba

Göçmen sevgiliyle diyaloğu da ortaya saçıldı: Cinsellik detayı bomba
Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti

Gümüş tarih oluyor: Ünlü marka gözünü o madene dikti
Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı

Türk kızı Avrupa turuna böyle çıktı, gören bir daha baktı
Şenol Güneş'ten Galatasaray-Juventus eşleşmesi için tahmin

Galatasaray-Juventus maçıyla ilgili tahmini dikkat çekici
Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti: Doydun mu desen o da yok

Bir vatandaş börekçide gelen hesaba isyan etti