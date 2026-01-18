Haberler

Gençlerbirliği Samsunspor CANLI nereden izlenir? Gençlerbirliği Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

Güncelleme:
Gençlerbirliği Samsunspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gençlerbirliği Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği Samsunspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Gençlerbirliği Samsunspor maçı yayın bilgisi

Süper Lig'de heyecan devam ediyor! Bugün saat 17.00'de Gençlerbirliği ile Samsun spor karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi hakem Kadir Sağlam yönetecek. Peki, Gençlerbirliği Samsun spor CANLI nereden izlenir? Gençlerbirliği Samsun spor maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Detaylar...

GENÇLERBİRLİĞİ SAMSUNSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Bugün saat 17.00'de başlayacak Gençlerbirliği Samsun spor mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçı canlı olarak Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Gençlerbirliği ve Samsun spor'un mücadelesi, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından Bein Sports 2 üzerinden naklen yayınlanacak. Maçı televizyonunuzdan veya Bein Sports platformu üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

GENÇLERBİRLİĞİ SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Heyecan dolu karşılaşma bugün 17.00'de başlayacak. Taraftarlar, takımlarını bu saatte ekran başında destekleyebilir.

GENÇLERBİRLİĞİ SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Rhalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita.

Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Zeki, Soner, Yunus Emre, Celil, Yalçın, Mendes, Tahsin, Marius.

