Gençlerbirliği Samsunspor CANLI nereden izlenir? Gençlerbirliği Samsunspor maçı hangi kanalda, nereden izlenir?

GENÇLERBİRLİĞİ SAMSUNSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

Süper Lig heyecanı devam ediyor. Bugün saat 17.00'de başlayacak Gençlerbirliği Samsun spor mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Maçı canlı olarak Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam olacak.

Gençlerbirliği ve Samsun spor'un mücadelesi, Türkiye'nin önde gelen spor kanallarından Bein Sports 2 üzerinden naklen yayınlanacak. Maçı televizyonunuzdan veya Bein Sports platformu üzerinden canlı takip edebilirsiniz.

Heyecan dolu karşılaşma bugün 17.00'de başlayacak. Taraftarlar, takımlarını bu saatte ekran başında destekleyebilir.

GENÇLERBİRLİĞİ SAMSUNSPOR MAÇI İLK 11'LER

Gençlerbirliği: Ricardo, Rhalisson, Zuzek, Goutas, Pedro, Dele-Bashiru, Metehan, Tongya, Oğulcan, Göktan, Koita.

Samsunspor: Okan, Ali Badra, Satka, Zeki, Soner, Yunus Emre, Celil, Yalçın, Mendes, Tahsin, Marius.