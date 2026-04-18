Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. İşte ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Tongya, Oğulcan, Traore, Metehan, Koita.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün yarınki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.