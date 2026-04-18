Haberler

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu! Muhtemel 11'ler belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu! Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren mücadele öncesi iki takımın ligdeki puan durumu, aralarındaki maçlar, son maç performansları merak ediliyor. İşte Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu ve detaylar...

Eryaman Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. İşte ayrıntılar...

GENÇLERBİRLİĞİ - GALATASARAY MAÇ KADROSU

Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadrosu henüz açıklanmadı. Muhtemel Gençlerbirliği - Galatasaray maç kadroları ise şöyle:

Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek, Thalisson, Bashiru, Tongya, Oğulcan, Traore, Metehan, Koita.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sara, Sane, Barış Alper, Osimhen.

Galatasaray'da Nijeryalı Victor Osimhen, Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool müsabakasında kolu kırıldığı için ameliyat edilen Osimhen'in tedavisi devam ediyor. Yıldız golcünün yarınki karşılaşmada kolundaki özel koruyucu aparat ile oynaması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Osimhen'in forma giymediği Trabzonspor maçında mağlup olurken, Göztepe'yi yenip Kocaelispor ile berabere kaldı.

Galatasaray'da milli oyuncu Eren Elmalı, sarı kart sınırında bulunuyor.

Bu sezon ligde 3 sarı kart gören Eren, yarınki müsabakada da cezalandırılması durumunda 31. haftadaki Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

