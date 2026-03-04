Gaziantep FK Fenerbahçe maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Gaziantep FK Fenerbahçe golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Gaziantep Fk Fenerbahçe kaç kaç? Gaziantep FK Fenerbahçe canlı maç anlatımı ve Gaziantep FK Fenerbahçe kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı 3-0'lık Fenerbahçe üstünlüğüyle devam ediyor.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

Gaziantep FK Fenerbahçe maçını ATV'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.30 itibariyle başlayacak.

GAZİANTEP FK FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK Fenerbahçe maçı Gaziantep'te, Gaziantep Stadyumu'nda oynanacak.