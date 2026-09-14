Gaziantep Fenerbahçe hangi kanalda? Gaziantep Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Gaziantep Fenerbahçe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Gaziantep Fenerbahçe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Gaziantep Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Gaziantep Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde...

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Fenerbahçe maçı Bein Sports üzerinden canlı yayınlanacak. Gaziantep Fenerbahçe maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz olarak izleyebilecek. Ayrıca Gaziantep Fenerbahçe maçı TOD platformu üzerinden TOD kullanıcıları tarafından da internet bağlantısı ile izlenebilecek.

GAZİANTEP FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep Fenerbahçe maçı bu akşam saat 20.00 itibarıyla başlayacak. Maç Bein Sports üzerinden canlı olarak izlenebilecek.