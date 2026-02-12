Garanti Emekli Promosyon 2026! NE KADAR? Garanti emekli promosyon kampanyası kaç TL, şartları ne?

Garanti BBVA, Şubat 2026 dönemine ilişkin emekli promosyon kampanyasının ayrıntılarını paylaştı. Kampanya, maaşını bankaya taşıyan veya taahhüdünü yenileyen SGK emeklileri için geçerli olacak.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026

Garanti BBVA tarafından duyurulan emekli promosyon kampanyası, 1- 28 Şubat 2026 tarihleri arasında maaşını bankaya taşıyan ya da hali hazırda maaşını Garanti BBVA'dan alan ve üç yıl süreyle bankadan alma taahhüdü veren SGK emeklileri için geçerli olacak. Kampanya Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsarken, promosyon ödemesi maaş tutarına göre değişiklik gösteriyor. Banka, belirlenen maaş aralıklarına göre farklı tutarlarda nakit promosyon ödemesi yapıyor.

Kampanya kapsamında nakit promosyonun yanı sıra ek bonus fırsatları da sunuluyor. Promosyon ödemesinin yapıldığı aydan bir sonraki ay sonuna kadar belirlenen koşulların yerine getirilmesi halinde toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanılabiliyor. Bonus Kredi Kartı veya Paracard ile yapılacak harcamalar, Avans Hesap kullanımı ve belirli sigorta poliçelerinin satın alınması kampanya kapsamındaki ek ödüller arasında yer alıyor. Kampanya müşteri bazında uygulanıyor ve her müşteri ek bonuslardan bir kez yararlanabiliyor.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026 NE KADAR?

Garanti BBVA'da emekli maaşı 10.000 TL'ye kadar olanlara 6.250 TL, 10.000 TL ile 15.000 TL arasında olanlara 10.000 TL, 15.000 TL ile 20.000 TL arasında olanlara 12.500 TL ve 20.000 TL ve üzerinde maaş alanlara 15.000 TL tutarında nakit promosyon ödemesi yapılıyor. Bu ödemeler, 3 yıl süreyle maaşın bankadan alınacağına dair taahhüt verilmesi şartıyla sağlanıyor.

Nakit promosyonun yanı sıra ek 10.000 TL'ye varan bonus imkanı da bulunuyor. Bonus Kredi Kartı veya Paracard ile toplam 2.000 TL harcamaya 6.000 TL bonus, Avans Hesapta 2.000 TL ve üzeri kullanımda 2.000 TL bonus ve Evim Garantide, Kasko veya Tamamlayıcı Sağlık Sigortası poliçelerinden birinin satın alınması halinde 2.000 TL bonus veriliyor. Belirtilen şartların tamamının yerine getirilmesi durumunda toplam bonus tutarı 10.000 TL'ye ulaşabiliyor.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

Emekli promosyon kampanyası 1 Şubat 2026 tarihinde başladı ve 28 Şubat 2026 tarihinde sona erecek. Bu tarihler arasında promosyon taahhüdü veren ya da mevcut taahhüdünü yenileyen emekliler kampanyadan yararlanabilecek.

Ek bonus kazanılabilmesi için promosyon ödemesinin alındığı aydan bir sonraki ay sonuna kadar ilgili harcama ve ürün şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Hak edilen bonuslar, şartların tamamlanmasının ardından 15 iş günü içinde açık olan Bonus kredi kartına veya Paracard'a yükleniyor. Kazanılan bonusların geri alınmaması için kredi kartı ve Avans Hesabın en az 1 yıl açık tutulması ve satın alınan sigorta poliçelerinin iptal edilmemesi şartı bulunuyor.