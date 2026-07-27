Galatasaray Venezia maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Venezia golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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GALATASARAY VENEZİA MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Venezia maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Venezia maçını S Sport Plus'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Venezia maçı bu akşam saat 21.00 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Galatasaray Venezia maçı Linz'de, Hofmann Personal Stadyumu'nda oynanacak.