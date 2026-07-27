Galatasaray Venezia maç özeti ve golleri! (ÖZET) Galatasaray Venezia kaç kaç bitti, golleri kim attı?

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GALATASARAY VENEZİA MAÇ ÖZETİ

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GALATASARAY VENEZİA ÖZET

Galatasaray Venezia maç özetini maçın ardından S Sport resmi sayfasından izleyebilirsiniz.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Venezia maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Galatasaray Venezia maçı canlı olarak S Sport Plus'ta yayınlandı.