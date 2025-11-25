Galatasaray Union SG hangi kanalda? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Union SG Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Union SG maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Union SG maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Union SG maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Union SG maçı TRT 1 ve Tabii'den canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Union SG maçını TRT 1'den güncel frekans bilgileri ile şifresiz izleyebilirsiniz. Ayrıca TRT 1 resmi internet sitesi üzerinden veya Tabii platformundan canlı Galatasaray Union SG maçını izleyebilirsiniz.

GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Union SG maçı bu akşam saat 20.45'te başlayacak. Maç TRT 1'den canlı olarak izlenebilecek.