Galatasaray - Union Saint-Gilloise maç kadrosu! İlk 11'ler açıklandı!

Güncelleme:
Galatasaray - Union Saint-Gilloise maç kadrosu! Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Galatasaray - Union SG maç kadrosu maça saatler kala belli oluyor.

Galatasaray, bu akşam Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Galatasaray - Union SG maç kadrosu maça saatler kala belli oluyor. Detaylar!

GALATASARAY - UNİON SAİNT-GİLLOİSE MAÇ KADROSU

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.

Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

Galatasaray Union SG maç kadrosu açıklandı:

Galatasaray 11: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Icardi.

Union SG 11: Scherpen, Mac Allister, Burgess, Sykes, Khalaili, Zorgane, Van de Perre, Florucz, Niang, Ait El Hadj, David.

Galatasaray'da yedekler ise şöyle:

Batuhan Şen

Günay Güvenç

Ahmed Kutucu

Yusuf Kahraman

Ege Araç

Eyüp Karasu

Furkan Koçak

Çağrı Balta

Arda Ünyay

Onur BAYRAM
500
