ampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Galatasaray, zorlu deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hem maçı canlı izlemek hem de takımın muhtemel kadrosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray Manchester City maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray muhtemel 11! İşte Galatasaray-Manchester City maçıyla ilgili bilmeniz gereken tüm detaylar.

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Manchester City maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında 28 Ocak Çarşamba günü oynanacak ve futbolseverler için büyük bir yayın keyfi sunacak. Karşılaşma TRT 1 ve Tabii üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi'nde kritik bir mücadele olan Manchester City-Galatasaray maçı 28 Ocak Çarşamba günü TSİ 23.00'te başlayacak. Geç saatlere denk gelmesi nedeniyle maç öncesi ve sonrası yorum programları da dikkatle takip edilecek.

GALATASARAY MUHTEMEL 11

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, takımını sahaya sahadaki form durumuna göre şekillendirecek. İşte iki takımın muhtemel 11'leri:

Manchester City: Donnarumma, Nunes, Khusanov, Ake, O'Reilly, Lewis, Doku, Cherki, Bernardo, Foden, Haaland.

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Barış Alper, İlkay, Sane, Osimhen.

Galatasaray'da uzun süre sonra sahaya tam kadroya yakın bir formasyon çıkması bekleniyor. Singo, iki ay aradan sonra Okan Buruk tarafından sahaya sürülürse forma giyebilecek. Ancak yeni transferler Noa Lang ve Asprilla, statü gereği bu maçta oynayamayacak.

MANCHESTER CITY'DE 8 EKSİK

Ev sahibi Manchester City'de önemli eksikler bulunuyor. Cezalı ve sakat oyuncular nedeniyle Pep Guardiola sahaya sınırlı bir kadroyla çıkacak.

Cezalı: Rodri

Sakatlar : Gvardiol, Dias, Stones, Gonzalez, Kovacic, Bobb, Savinho

Bu durum, Galatasaray için kritik bir fırsat yaratabilir. Sarı-kırmızılı takımın deplasmandaki stratejisi, City'nin eksiklerini değerlendirmek üzerine kurulabilir.