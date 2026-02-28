Haberler

Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray maçı hangi kanalda belli oldu. Galatasaray Alanyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Alanyaspor maçı yayın bilgisi!

Galatasaray Alanyaspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Alanyaspor maçı yayın bilgisi!

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Alanyaspor maçı Bein Sports 1 ve TOD TV'den canlı yayınlanacak. Bein Sports kullanıcıları uydu yayını üzerinden Galatasaray Alanyaspor maçını şifresiz izleyebilecek. Ayrıca TOD platformu kullanıcıları da internetten yine platformun resmi web sitesi üzerinden Galatasaray Alanyaspor maçını canlı yayın ile anbean izleyebilecekler.

Galatasaray maçı hangi kanalda? GS Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Acun Ilıcalı'nın Hull City'si tek attı, 3 aldı

Değmeyin Acun'un keyfine
Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti

Nükleer mesajı mı? İran'dan gelen son açıklama şoke etti
ANKA'nın İncirlik'teki canlı yayına jet soruşturma

İncirlik Üssü'nden canlı yayın yapan ANKA haber ajansına soruşturma
Galatasaraylılar duymasın! Beşiktaş maçı sonrası dikkat çeken istatistik

Galatasaraylılar kızacak! Beşiktaş maçı sonrası ortaya çıktı
Trump: Tek istediğim İran halkı için özgürlük

Saldırılara kılıf buldu! İran'ı bu yüzden vuruyormuş
Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar

Başlarına geleceklerden habersiz ABD ve İsrail'in saldırılarını kutladılar