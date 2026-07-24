Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Monza maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Monza maçı hangi kanalda? Galatasaray Monza hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Monza maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Monza maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Monza maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY MONZA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Monza maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile Galatasaray Monza maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

GALATASARAY MONZA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Monza maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.