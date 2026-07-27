Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Venezia maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda? Galatasaray Venezia hazırlık maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Venezia maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Venezia maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Venezia maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY VENEZİA MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Venezia maçı S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. S Sport Plus kullanıcıları platform üzerinden internet bağlantısı ile Galatasaray Venezia maçını canlı ve şifresiz olarak izleyebilecekler.

GALATASARAY VENEZİA MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Venezia maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Maç S Sport Plus'tan canlı olarak izlenebilecek.