Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Eyüpspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Eyüpspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Eyüpspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz ve canlı izleyebilecek. Galatasaray Eyüpspor maçı Bein Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izlenebilecek.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Eyüpspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.