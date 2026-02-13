Haberler

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray Eyüpspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Eyüpspor maçı yayın bilgisi!

Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Eyüpspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Eyüpspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Eyüpspor maçı Bein Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Galatasaray Eyüpspor maçını Bein Sports kullanıcıları şifresiz ve canlı izleyebilecek. Galatasaray Eyüpspor maçı Bein Sports'un yanı sıra TOD TV'den de izlenebilecek.

Galatasaray maçı hangi kanalda? Galatasaray Eyüpspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Eyüpspor maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç Bein Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı, motoru piste sürttü

Antalya Havalimanı'nda büyük panik! Uçağın iniş takımları kırıldı
İsrail Başbakanı Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz

Netanyahu 'ölüm listesi'nde: Zamanını biz belirleyeceğiz
Adı yasak aşk dedikodularına karışan Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu disipline sevk edildi

Adı yasak aşk iddiasına karışan belediye başkanı için düğmeye basıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
426 bin liralık gizem! Paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi

Hesabına gelen paranın sahibi ortada yok, 1 hafta süre verdi
Dövmeli kadının 14 yıl önce evlenme programına katıldığı ortaya çıktı

14 yıl önce evlilik programına katıldığı anlar ortaya çıktı
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

"Akıl sağlığı yerinde değildi" iddiasına mahkeme son noktayı koydu
Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı

Kredi kartı kullanan herkesi ilgilendiriyor! Sadece 2 gün kaldı
Derbi öncesi flaş karar! Sadettin Saran futbolculara duyurdu

Derbi öncesi flaş karar! Futbolculara son idmanda duyurdu
AK Partili vekil, Meclis'te çekirdek çitleyip Özgür Özel'i izledi

Görüntü TBMM'den! Başrolde AK Partili vekil var