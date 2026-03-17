Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile kritik bir rövanş maçına çıkıyor. Bu mücadele ücretsiz olarak izlenebilecek mi, yoksa şifreli bir kanalda mı yayınlanacak? Taraftarlar, devler ligi heyecanını ekranlardan kaçırmamak için yanıtları araştırıyor. Peki, Galatasaray-Liverpool rövanş maçı ücretsiz izlenebilecek mi? Galatasaray-Liverpool rövanş maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak?
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Galatasaray-Liverpool rövanş maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maç heyecanını televizyon üzerinden takip edebilecek.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK Mİ?
Evet, maç TRT 1 kanalından ücretsiz olarak yayınlanacak. Bu sayede tüm taraftarlar, ek bir ücret ödemeden devler ligi heyecanını evlerinden izleyebilecek.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. İlk maçta 1-0 galip gelen Galatasaray, bu kritik karşılaşmada çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.
GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Mücadele 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, bu saatte ekran başında devler ligi heyecanını takip edebilecek.