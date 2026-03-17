Galatasaray-Liverpool rövanş maçı ücretsiz izlenebilecek mi? Galatasaray-Liverpool rövanş maçı şifreli kanalda mı yayınlanacak?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile çeyrek final rövanşına çıkıyor. Taraftarlar maçın nasıl ve nereden izleneceğini merak ediyor; ücretsiz mi olacak yoksa şifreli bir kanalda mı yayınlanacak? Devler ligi heyecanını kaçırmak istemeyenler bu sorunun yanıtını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Galatasaray-Liverpool rövanş maçı, Türkiye'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar, maç heyecanını televizyon üzerinden takip edebilecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI ÜCRETSİZ İZLENEBİLECEK Mİ?

Evet, maç TRT 1 kanalından ücretsiz olarak yayınlanacak. Bu sayede tüm taraftarlar, ek bir ücret ödemeden devler ligi heyecanını evlerinden izleyebilecek.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşı, 18 Mart 2026 Çarşamba günü oynanacak. İlk maçta 1-0 galip gelen Galatasaray, bu kritik karşılaşmada çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

GALATASARAY-LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Mücadele 23.00'te başlayacak. Taraftarlar, bu saatte ekran başında devler ligi heyecanını takip edebilecek.