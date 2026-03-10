Galatasaray Liverpool kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Liverpool golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

Haberler

Güncelleme:
Galatasaray Liverpool Şampiyonlar Ligi maçı kaç kaç? GS Liverpool kaç kaç, dakika kaç merak ediliyor. Galatasaray Liverpool canlı maç anlatımı ve Galatasaray Liverpool kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar...

GS maçı kaç kaç? Galatasaray Liverpool canlı maç anlatımı ve Galatasaray Liverpool kaç kaç, canlı maç skoru ve goller takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Liverpool maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Liverpool maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Liverpool maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.

Onur BAYRAM
500

