Galatasaray Liverpool kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Liverpool golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?
Galatasaray Liverpool maçı 1-0'lık Galatasaray üstünlüğüyle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI CANLI İZLE
Galatasaray Liverpool maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.
GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Liverpool maçı bu akşam saat 20.45 itibariyle başlayacak.
GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Galatasaray Liverpool maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanacak.