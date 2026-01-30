Galatasaray Juventus maçı ne zaman? 2026 Şampiyonlar Ligi GS Juventus maç tarihleri!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda play-off turu heyecanı başlıyor. Yapılan kura çekimiyle birlikte takımların yol haritaları netlik kazandı.

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN?

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu karşılaşmaları 17-18 ve 24-25 Şubat tarihlerinde oynanacak. Galatasaray ile Juventus arasındaki eşleşme de bu tarihlerde iki maç üzerinden tamamlanacak.

Play-off turunda ilk maçlar 17-18 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 24-25 Şubat'ta yapılacak. Bu takvim doğrultusunda Galatasaray ile Juventus arasındaki iki mücadele de Şubat ayı içerisinde tamamlanmış olacak.

GALATASARAY JUVENTUS İLK MAÇ NEREDE?

Galatasaray ile Juventus arasındaki play-off eşleşmesinde ilk maç sarı-kırmızılı ekibin sahasında oynanacak. Rövanş karşılaşması ise İtalya'da, Juventus'un ev sahipliğinde yapılacak.

İki maç üzerinden oynanacak bu turda takımlar, toplam skor üzerinden üst tura yükselmek için mücadele edecek. Galatasaray, kendi sahasında oynayacağı ilk maçın ardından deplasmanda tur arayacak.

Son 16 play-off turunda eşleşmeler şöyle gerçekleşti:

Galatasaray-Juventus (İtalya)

Monaco (Fransa) - Paris Saint-Germain (Fransa)

Benfica (Portekiz) - Real Madrid (İspanya)

Karabağ (Azerbaycan) - Newcastle United (İngiltere)

Bodo/Glimt (Norveç) - Inter (İtalya)

Borussia Dortmund (Almanya) - Atalanta (İtalya)

Club Brugge (Belçika) - Atletico Madrid (İspanya)

Olympiakos (Yunanistan) - Bayer Leverkusen (Almanya)