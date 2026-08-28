Galatasaray Göztepe hangi kanalda? Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Galatasaray Göztepe Süper Lig maçına saatler kaldı. Maç öncesi Galatasaray Göztepe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Galatasaray Göztepe maçını hangi kanal veriyor? İşte Galatasaray Göztepe maçı yayın bilgisi haberimizde...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Göztepe maçı Bein Sports ve TOD TV'den canlı yayınlanacak. Bein Sports kullancıları Galatasaray Göztepe maçını şifresiz izleyebilecek. Ayrıca Galatasaray Göztepe maçını TOD kullanıcıları da platform üzerinden internet bağlantısı ile canlı izleyebilecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray Göztepe maçı bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Maç Bein Sports 1'den canlı olarak izlenebilecek.