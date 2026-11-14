Galatasaray Fenerbahçe CANLI İZLE! (TRT SPOR) Galatasaray Fenerbahçe voleybol maçı hangi kanalda, CANLI nereden izlenir?

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Sms Grup Efeler Ligi'nde voleybol derbisi heyecanı yaşanıyor. Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana, ligin 6. haftasında karşı karşıya gelecek. İki ezeli rakibin mücadelesini canlı takip etmek isteyen voleybolseverler, Galatasaray-Fenerbahçe maçının saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. İşte Galatasaray-Fenerbahçe voleybol maçının canlı yayın bilgileri...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray Madeş Mobilya-Fenerbahçe Medicana voleybol karşılaşması TRT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Voleybolseverler, derbiyi televizyon üzerinden TRT Spor kanalından takip edebilecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE CANLI İZLE!

Galatasaray-Fenerbahçe voleybol maçını internet üzerinden canlı izlemek isteyenler, TRT'nin resmi internet sitesindeki canlı yayın ekranından karşılaşmayı takip edebilir. Televizyondan izlemek isteyenler ise TRT Spor yayınını tercih edebilir. Karşılaşma şifresiz olarak ekranlara gelecek.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Sms Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, İstanbul'da bulunan TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadelede ev sahibi takım Galatasaray Madeş Mobilya olacak.

GALATASARAY FENERBAHÇE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Madeş Mobilya ile Fenerbahçe Medicana arasındaki SMS Grup Efeler Ligi 6. hafta karşılaşması, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak. İstanbul'daki TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nun ev sahipliği yapacağı derbide ilk servis saat 19.00'da atılacak.

TRT SPOR FREKANS BİLGİLERİ 2026

Galatasaray-Fenerbahçe voleybol maçını TRT Spor ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, kanalın güncel uydu frekans bilgilerini araştırıyor. TRT Spor HD yayınını Türksat 4A uydusu üzerinden izlemek için gerekli frekans ayarları şöyle:

Güncel HD frekansı

- Uydu: Türksat 4A

- Frekans: 11794 MHz

- Polarizasyon: V (Dikey)

- Sembol oranı: 30000

- FEC: 3/4

- Kapsama alanı: Türkiye

- Yayın kalitesi: HD

Bu bilgiler TRT'nin resmi frekans duyurusunda ve Türksat'ın kanal listesinde yer alıyor.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE'NİN LİGDEKİ SON DURUMU

SMS Grup Efeler Ligi'nde ilk beş haftayı geride bırakan iki takım da dörder galibiyet ve birer mağlubiyet elde etti. Galatasaray Madeş Mobilya, topladığı 12 puanla lig sıralamasında dördüncü basamakta yer alırken Fenerbahçe Medicana 11 puanla beşinci sırada bulunuyor.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen hafta İstanbul Gençlik Spor'u 3-1 mağlup etti. Fenerbahçe Medicana da Gebze Belediyespor karşısında sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı. İki takım, derbide galibiyet alarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.