Galatasaray - Beşiktaş maçı tekrar izle: Derbinin tekrarı nereden izlenir?

Galatasaray – Beşiktaş derbisini kaçıranlar veya maçın kritik anlarını tekrar izlemek isteyenler, "Maçı tekrar nasıl izleyebilirim?" sorusunu araştırmaya başladı. Derbinin özetleri ve tam tekrar yayınları hangi platformlarda yer alıyor, izleyiciler en net şekilde nasıl ulaşabilir? Detaylar haberin devamında…

GALATASARAY BEŞİKTAŞ MAÇINDA NELER OLDU?

7 Mart 2026 akşamı oynanan nefes kesen Beşiktaş – Galatasaray derbisinde kazanan Galatasaray oldu. Mücadelede tek gol 39. dakikada Osimhen'den gelirken, karşılaşma 1-0 Galatasaray üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç boyunca her iki takım da etkili ataklar geliştirdi; Beşiktaş'ta Orkun ve Oh'un ceza sahası içi şutları Uğurcan'ı geçemezken, Galatasaray'da Barış Alper ve Sara'nın denemeleri kaleci Ersin'de kaldı.

Disiplin kartları da derbinin kritik unsurları arasında yer aldı. Galatasaray'da Sane ve Abdülkerim kırmızı kartla oyun dışında kalırken, Uğurcan, Lemina ve Singo sarı kart gördü. Beşiktaş'ta Murillo ve Orkun sarı kartla cezalandırıldı. Maçın son anlarında Galatasaray kalecisi Uğurcan'a hızlı hücumlarda zaman geçirdiği gerekçesiyle sarı kart çıktı.

Galatasaray'ın verilmeyen penaltı iddiaları ve Beşiktaş'ın hakem kararlarına tepkileri, maçın gergin atmosferini artırdı. İkinci yarıda Cerny'nin sert şutu Uğurcan tarafından kornere çelindi; Orkun'un yakın mesafeden şutları ise etkisiz kaldı.

Galatasaray ilk 11'i Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Sane, Sara, Barış Alper ve Osimhen'den oluşurken; Beşiktaş sahaya Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan ve Oh kadrosuyla çıktı.

Sonuç olarak Galatasaray, derbiden 1-0 galip ayrılarak önemli bir üç puanı hanesine yazdırdı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN OYNANDI?

Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi, 7 Mart Cumartesi günü oynandı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI?

Müsabaka saat 20:00'de başladı.

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlandı.