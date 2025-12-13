Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Antalyaspor maçı nasıl izlenir?

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması öncesi heyecan dorukta. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini merak ediyor. Maçı canlı olarak nasıl takip edebileceğiniz, futbolseverler arasında en çok konuşulan konu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi, futbolseverlerin yakından takip ettiği maçlar arasında yer alıyor. İki ekip arasındaki bu önemli karşılaşma bugün oynanacak ve ligdeki puan yarışını doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, prime time kuşağında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen mücadele, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı ve naklen olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 üzerinden maçı anbean takip edebilecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması, Antalya'da bulunan Corendon Park Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Antalyaspor'un sahasında gerçekleşecek mücadelede tribünlerde yoğun bir taraftar ilgisi bekleniyor. Bu atmosferde oynanacak maç, hem saha içi rekabeti hem de tribün coşkusuyla dikkat çekecek.

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Bünyamin, Ceesay, Paal, Ballet, Safuri, Storm, Boli