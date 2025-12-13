Haberler

Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Antalyaspor maçı nasıl izlenir?

Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Antalyaspor maçı nasıl izlenir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki mücadele için futbolseverlerin merakı her geçen dakika artıyor. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayın seçeneklerini ve erişim yollarını araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Antalyaspor maçı nasıl izlenir?

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması öncesi heyecan dorukta. Taraftarlar, maçın yayın bilgilerini ve izleme seçeneklerini merak ediyor. Maçı canlı olarak nasıl takip edebileceğiniz, futbolseverler arasında en çok konuşulan konu haline geldi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan Galatasaray – Antalyaspor mücadelesi, futbolseverlerin yakından takip ettiği maçlar arasında yer alıyor. İki ekip arasındaki bu önemli karşılaşma bugün oynanacak ve ligdeki puan yarışını doğrudan etkileyecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Antalyaspor arasında oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı. Akşam saatlerinde oynanacak mücadele, prime time kuşağında futbolseverleri ekran başına kilitleyecek.

Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Antalyaspor maçı nasıl izlenir?

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Heyecanla beklenen mücadele, Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran beIN Sports 1 kanalından canlı ve naklen olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, beIN Sports 1 üzerinden maçı anbean takip edebilecek.

GALATASARAY – ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray – Antalyaspor karşılaşması, Antalya'da bulunan Corendon Park Stadyumu'nda oynanacak. Ev sahibi Antalyaspor'un sahasında gerçekleşecek mücadelede tribünlerde yoğun bir taraftar ilgisi bekleniyor. Bu atmosferde oynanacak maç, hem saha içi rekabeti hem de tribün coşkusuyla dikkat çekecek.

Galatasaray - Antalyaspor maçı nereden izlenir? Galatasaray - Antalyaspor maçı nasıl izlenir?

GALATASARAY ANTALYASPOR İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın ilk 11 kadrosu henüz belli olmazken muhtemel kadro şöyle:

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen

Antalyaspor: Abdullah, Hüseyin, Veysel, Bahadır, Bünyamin, Ceesay, Paal, Ballet, Safuri, Storm, Boli

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
ABD'de yaşayan 'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi! Gören küçük dilini yuttu

'Tokatçı'nın Emine'si, pozlarıyla büyüledi
Mehmet Akif Ersoy hakkında bir paylaşım da Nur Köşker'in ablasından geldi

Nur Köşker'in ablasından da Mehmet Akif Ersoy paylaşımı geldi
Uğurcan Çakır'dan taraftarı kahreden haber

Uğurcan'dan çok kötü haber
Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü

Katilin cinsel saldırı iftirası böyle çürütüldü
Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...

Güllü'nün patronundan çarpıcı iddia: Üçüncü bir kişi daha var, o da...
Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar

Talisca'ya bomba teklif! Kabul ederse anında imzayı attıracaklar
İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor

İngiliz devinin en pahalı 2. kalecisi Süper Lig devine geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Ayşe Arman boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!

Boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı!
'Kapıcı Abdül' yıllar sonra ortaya çıktı, görenler tanıyamadı!

'Kapıcı Abdül'ü görenler tanıyamıyor! Son haliyle 'Yok artık' dedirtti
title