Galatasaray Alanyaspor maçı kaç kaç? MAÇ SONUCU! Galatasaray Alanyaspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!


Güncelleme:




GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Galatasaray Alanyaspor maçı 0-0'lık eşitlikle devam ediyor.



GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray Alanyaspor maçını Bein Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.00 itibariyle başladı.

GALATASARAY ALANYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Alanyaspor maçı İstanbul'da, Rams Park Stadyumu'nda oynanıyor.

Onur BAYRAM
